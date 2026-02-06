“Volverían”: Machillo Ramírez se ilusiona con el regreso de dos figuras muy esperadas por la afición de Alajuelense

Este sábado 7 de febrero, la Liga Deportiva Alajuelense afrontará una prueba de fuego sin margen de error. Desde las 8:00 p.m. (hora local), el equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez recibirá al Club Sport Herediano en el estadio Alejandro Morera Soto.

Bajo el mando de José Giacone, los florenses llegan como líderes del Torneo Clausura 2026, con 12 puntos en cinco jornadas. Cuatro unidades los separan de los manudos, que no pueden permitirse un nuevo tropiezo si pretenden sostener su objetivo de defender el título de campeón nacional.

Dos regresos muy esperados

En la antesala de esta nueva edición del Clásico Provincial, la afición rojinegra recibió una noticia que genera alivio: todo indica que Machillo Ramírez volverá a contar con dos de las figuras más importantes del plantel.

Se trata de los defensores Alexis Gamboa y Fernando Piñar, ausentes en los últimos tres partidos por lesiones musculares. Este viernes, el periodista Joe Fonseca adelantó en el programa Seguimos la novedad: “Piñar y Gamboa volverían a convocatoria después de las lesiones que tuvieron, los dos estuvieron entrenando de lleno con el equipo y se espera que estén en convocatoria para el sábado”.

Alexis Gamboa vuelve a estar disponible (LDA).

La enfermería se vacía

Con estos regresos, el único jugador que permanece en la enfermería manuda es Rashir Parkins, quien pasó por cirugía para tratar una rotura de menisco que arrastraba desde finales de 2025 y que lo ha dejado fuera en el arranque del semestre.

Sin embargo, la vuelta del volante limonense tampoco parece lejana y el cuerpo técnico confía en recuperarlo pronto para fortalecer la rotación antes de entrar en el tramo decisivo del campeonato.