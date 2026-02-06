Es oficial: cuántas plazas tiene Concacaf y cómo se jugarán las Eliminatorias al Mundial 2030

Concacaf ya oficializó el formato y el calendario macro de sus Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030, un tema que en Fútbol Centroamérica se mira con lupa por la expectativa que generan Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador y Nicaragua de meterse —al menos— en la fase de grupos y, con una buena campaña, soñar en serio con el boleto mundialista.
La gran noticia: Concacaf tendrá seis cupos directos al Mundial 2030 y además un camino extra para pelear un lugar en el Repechaje Intercontinental de FIFA mediante un Play-In regional.
ver también
Nuevo calendario Concacaf 2026-2030: así se jugarán Liga de Naciones, Copa Oro y Eliminatorias al Mundial
¿Cuántas plazas tiene Concacaf para el Mundial 2030?
- 6 selecciones de Concacaf clasificarán de forma directa a la Copa Mundial 2030.
- El ganador del Play-In de Concacaf avanzará al Repechaje Intercontinental de FIFA.
- En total, hasta 7 selecciones de la Confederación podrían estar en el Mundial 2030.
Cómo se jugarán las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2030
Concacaf confirmó que participarán sus 35 asociaciones miembro afiliadas a FIFA y que el camino tendrá tres rondas + un Play-In.
Primera Ronda (22 equipos): eliminatoria directa ida y vuelta
- Se juega en la primera mitad de la Ventana FIFA de septiembre–octubre 2027.
- Participan las selecciones ubicadas del puesto 14 al 35 del Ranking FIFA (según lo indicado por Concacaf).
- Serán 11 llaves armadas por ranking: mejor clasificado vs. peor clasificado, a ida y vuelta.
- Los 11 ganadores avanzan a la Segunda Ronda.
ver también
Premundial Sub-17 de Concacaf 2026: dónde ver los partidos de Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, El Salvador y Nicaragua
Segunda Ronda (24 equipos): fase de grupos (ida y vuelta)
- Arranca en la segunda mitad de la Ventana FIFA de septiembre–octubre 2027 y continúa con partidos en noviembre 2027 y marzo 2028.
- La juegan los 11 ganadores de Primera Ronda + las 13 selecciones mejor ubicadas de Concacaf (según Ranking FIFA).
- Formato: 6 grupos de 4, todos contra todos ida y vuelta (6 partidos por selección, 3 de local y 3 de visitante).
- Clasificación: avanzan 12 equipos → 6 primeros + 6 segundos.
Ronda Final (12 equipos): grupos ida y vuelta para definir los 6 cupos directos
- Se disputa en junio 2028 y septiembre–octubre 2029.
- Formato: 3 grupos de 4, ida y vuelta (también 6 partidos por selección).
- Clasifican directo al Mundial 2030:
- 3 ganadores de grupo + 3 segundos = 6 boletos.
- Van al Play-In: los 2 mejores terceros de los tres grupos.
Play-In Concacaf (2 equipos): el paso al Repechaje Intercontinental
- Se juega en noviembre 2029.
- Es una serie ida y vuelta entre los dos mejores terceros de la Ronda Final.
- El ganador se queda con el boleto de Concacaf al Repechaje Intercontinental de FIFA.
El camino al Mundial 2030 según la FIFA y Concacaf.
Calendario de fechas clave (para tenerlo a mano)
- Septiembre–octubre 2027: Primera Ronda (primera mitad de la ventana) + arranque de Segunda Ronda (segunda mitad).
- Noviembre 2027: Segunda Ronda.
- Marzo 2028: Segunda Ronda (cierre).
- Junio 2028: Ronda Final (primer tramo).
- Septiembre–octubre 2029: Ronda Final (tramo decisivo).
- Noviembre 2029: Play-In (ida y vuelta).
Qué deben mirar Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador y Nicaragua
Sin entrar aún en “quién cae en qué ronda” (eso dependerá del Ranking FIFA que se tome para el corte), el formato deja una idea clara:
- El primer objetivo realista para cualquier selección es meterse en la Segunda Ronda (fase de grupos), porque desde ahí empieza el camino largo de 6 partidos y margen para recuperarse.
- La Ronda Final es el “corazón” de la clasificación directa: 3 grupos, y entrar 1° o 2° te manda al Mundial.
- Si quedás 3°, todavía hay una vida más: podés llegar al Play-In y pelear el repechaje.