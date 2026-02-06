Es tendencia:
Es oficial: cuántas plazas tiene Concacaf y cómo se jugarán las Eliminatorias al Mundial 2030

FIFA y Concacaf hicieron oficial la noticia más esperada por Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador y Nicaragua.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

FIFA y Concacaf hicieron oficial este viernes las novedades rumbo al Mundial 2030.
FIFA y Concacaf hicieron oficial este viernes las novedades rumbo al Mundial 2030.

Concacaf ya oficializó el formato y el calendario macro de sus Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030, un tema que en Fútbol Centroamérica se mira con lupa por la expectativa que generan Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador y Nicaragua de meterse —al menos— en la fase de grupos y, con una buena campaña, soñar en serio con el boleto mundialista.

La gran noticia: Concacaf tendrá seis cupos directos al Mundial 2030 y además un camino extra para pelear un lugar en el Repechaje Intercontinental de FIFA mediante un Play-In regional.

¿Cuántas plazas tiene Concacaf para el Mundial 2030?

  • 6 selecciones de Concacaf clasificarán de forma directa a la Copa Mundial 2030.
  • El ganador del Play-In de Concacaf avanzará al Repechaje Intercontinental de FIFA.
  • En total, hasta 7 selecciones de la Confederación podrían estar en el Mundial 2030.

Cómo se jugarán las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2030

Concacaf confirmó que participarán sus 35 asociaciones miembro afiliadas a FIFA y que el camino tendrá tres rondas + un Play-In.

Primera Ronda (22 equipos): eliminatoria directa ida y vuelta

  • Se juega en la primera mitad de la Ventana FIFA de septiembre–octubre 2027.
  • Participan las selecciones ubicadas del puesto 14 al 35 del Ranking FIFA (según lo indicado por Concacaf).
  • Serán 11 llaves armadas por ranking: mejor clasificado vs. peor clasificado, a ida y vuelta.
  • Los 11 ganadores avanzan a la Segunda Ronda.
Segunda Ronda (24 equipos): fase de grupos (ida y vuelta)

  • Arranca en la segunda mitad de la Ventana FIFA de septiembre–octubre 2027 y continúa con partidos en noviembre 2027 y marzo 2028.
  • La juegan los 11 ganadores de Primera Ronda + las 13 selecciones mejor ubicadas de Concacaf (según Ranking FIFA).
  • Formato: 6 grupos de 4, todos contra todos ida y vuelta (6 partidos por selección, 3 de local y 3 de visitante).
  • Clasificación: avanzan 12 equipos6 primeros + 6 segundos.
Ronda Final (12 equipos): grupos ida y vuelta para definir los 6 cupos directos

  • Se disputa en junio 2028 y septiembre–octubre 2029.
  • Formato: 3 grupos de 4, ida y vuelta (también 6 partidos por selección).
  • Clasifican directo al Mundial 2030:
    • 3 ganadores de grupo + 3 segundos = 6 boletos.
  • Van al Play-In: los 2 mejores terceros de los tres grupos.

Play-In Concacaf (2 equipos): el paso al Repechaje Intercontinental

  • Se juega en noviembre 2029.
  • Es una serie ida y vuelta entre los dos mejores terceros de la Ronda Final.
  • El ganador se queda con el boleto de Concacaf al Repechaje Intercontinental de FIFA.
El camino al Mundial 2030 según la FIFA y Concacaf.

El camino al Mundial 2030 según la FIFA y Concacaf.

Calendario de fechas clave (para tenerlo a mano)

  • Septiembre–octubre 2027: Primera Ronda (primera mitad de la ventana) + arranque de Segunda Ronda (segunda mitad).
  • Noviembre 2027: Segunda Ronda.
  • Marzo 2028: Segunda Ronda (cierre).
  • Junio 2028: Ronda Final (primer tramo).
  • Septiembre–octubre 2029: Ronda Final (tramo decisivo).
  • Noviembre 2029: Play-In (ida y vuelta).
Qué deben mirar Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador y Nicaragua

Sin entrar aún en “quién cae en qué ronda” (eso dependerá del Ranking FIFA que se tome para el corte), el formato deja una idea clara:

  • El primer objetivo realista para cualquier selección es meterse en la Segunda Ronda (fase de grupos), porque desde ahí empieza el camino largo de 6 partidos y margen para recuperarse.
  • La Ronda Final es el “corazón” de la clasificación directa: 3 grupos, y entrar 1° o 2° te manda al Mundial.
  • Si quedás , todavía hay una vida más: podés llegar al Play-In y pelear el repechaje.
