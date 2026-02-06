Es oficial: cuántas plazas tiene Concacaf y cómo se jugarán las Eliminatorias al Mundial 2030

Concacaf ya oficializó el formato y el calendario macro de sus Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030, un tema que en Fútbol Centroamérica se mira con lupa por la expectativa que generan Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador y Nicaragua de meterse —al menos— en la fase de grupos y, con una buena campaña, soñar en serio con el boleto mundialista.

La gran noticia: Concacaf tendrá seis cupos directos al Mundial 2030 y además un camino extra para pelear un lugar en el Repechaje Intercontinental de FIFA mediante un Play-In regional.

¿Cuántas plazas tiene Concacaf para el Mundial 2030?

6 selecciones de Concacaf clasificarán de forma directa a la Copa Mundial 2030.

clasificarán a la Copa Mundial 2030. El ganador del Play-In de Concacaf avanzará al Repechaje Intercontinental de FIFA.

de Concacaf avanzará al de FIFA. En total, hasta 7 selecciones de la Confederación podrían estar en el Mundial 2030.

Cómo se jugarán las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2030

Concacaf confirmó que participarán sus 35 asociaciones miembro afiliadas a FIFA y que el camino tendrá tres rondas + un Play-In.

Primera Ronda (22 equipos): eliminatoria directa ida y vuelta

Se juega en la primera mitad de la Ventana FIFA de septiembre–octubre 2027 .

de la . Participan las selecciones ubicadas del puesto 14 al 35 del Ranking FIFA (según lo indicado por Concacaf).

del (según lo indicado por Concacaf). Serán 11 llaves armadas por ranking: mejor clasificado vs. peor clasificado , a ida y vuelta .

armadas por ranking: , a . Los 11 ganadores avanzan a la Segunda Ronda.

Segunda Ronda (24 equipos): fase de grupos (ida y vuelta)

Arranca en la segunda mitad de la Ventana FIFA de septiembre–octubre 2027 y continúa con partidos en noviembre 2027 y marzo 2028 .

de la Ventana FIFA de y continúa con partidos en y . La juegan los 11 ganadores de Primera Ronda + las 13 selecciones mejor ubicadas de Concacaf (según Ranking FIFA).

de Primera Ronda + las de Concacaf (según Ranking FIFA). Formato: 6 grupos de 4 , todos contra todos ida y vuelta ( 6 partidos por selección , 3 de local y 3 de visitante).

, todos contra todos ( , 3 de local y 3 de visitante). Clasificación: avanzan 12 equipos → 6 primeros + 6 segundos.

Ronda Final (12 equipos): grupos ida y vuelta para definir los 6 cupos directos

Se disputa en junio 2028 y septiembre–octubre 2029 .

y . Formato: 3 grupos de 4 , ida y vuelta (también 6 partidos por selección).

, ida y vuelta (también por selección). Clasifican directo al Mundial 2030: 3 ganadores de grupo + 3 segundos = 6 boletos .

Van al Play-In: los 2 mejores terceros de los tres grupos.

Play-In Concacaf (2 equipos): el paso al Repechaje Intercontinental

Se juega en noviembre 2029 .

. Es una serie ida y vuelta entre los dos mejores terceros de la Ronda Final.

entre los de la Ronda Final. El ganador se queda con el boleto de Concacaf al Repechaje Intercontinental de FIFA.

El camino al Mundial 2030 según la FIFA y Concacaf.

Calendario de fechas clave (para tenerlo a mano)

Septiembre–octubre 2027 : Primera Ronda (primera mitad de la ventana) + arranque de Segunda Ronda (segunda mitad).

: Primera Ronda (primera mitad de la ventana) + arranque de Segunda Ronda (segunda mitad). Noviembre 2027 : Segunda Ronda.

: Segunda Ronda. Marzo 2028 : Segunda Ronda (cierre).

: Segunda Ronda (cierre). Junio 2028 : Ronda Final (primer tramo).

: Ronda Final (primer tramo). Septiembre–octubre 2029 : Ronda Final (tramo decisivo).

: Ronda Final (tramo decisivo). Noviembre 2029: Play-In (ida y vuelta).

Qué deben mirar Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador y Nicaragua

Sin entrar aún en “quién cae en qué ronda” (eso dependerá del Ranking FIFA que se tome para el corte), el formato deja una idea clara:

El primer objetivo realista para cualquier selección es meterse en la Segunda Ronda (fase de grupos), porque desde ahí empieza el camino largo de 6 partidos y margen para recuperarse.

(fase de grupos), porque desde ahí empieza el camino largo de y margen para recuperarse. La Ronda Final es el “corazón” de la clasificación directa: 3 grupos , y entrar 1° o 2° te manda al Mundial.

es el “corazón” de la clasificación directa: , y entrar te manda al Mundial. Si quedás 3°, todavía hay una vida más: podés llegar al Play-In y pelear el repechaje.

