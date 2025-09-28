Lo que nadie en Saprissa quería escuchar: Mariano Torres habló sobre su retiro y reveló lo que más va a extrañar del club

Mariano Torres se ha convertido en una verdadera insignia para el Deportivo Saprissa, siendo considerado uno de los futbolistas más queridos por la afición morada. Su historia con el club está marcada por títulos, entrega y liderazgo, lo que ha fortalecido el vínculo con los seguidores.

En una charla con Teletica.com, el capitán compartió anécdotas y vivencias que muestran su faceta más humana, más allá de lo que se ve en la cancha. Sus palabras reflejan no solo su amor por el fútbol, sino también la conexión especial que tiene con el Saprissa y con su gente.

Lo que nadie en Saprissa quería escuchar de Mariano Torres

Como capitán morado, Mariano Torres aprovechó la ocasión para enviarle un emotivo mensaje a la afición de Saprissa, destacando el cariño y respaldo que ha recibido durante todos estos años. El capitán confesó que ese calor de la gente es algo que lo marca profundamente y que, llegado el día en que ya no lo tenga, le resultará muy difícil.

“Siempre digo que los quiero mucho, que les agradezco todo el cariño que me dan a donde me toque ir, no sé si me merezco tanto, pero el día de mañana me va a costar mucho cuando no sienta el calor de la gente porque es algo impresionante para mí“, compartió Mariano Torres para Teletica.

Cuál es la situación de Mariano Torres en Saprissa

El futuro de Mariano Torres en el Saprissa sigue siendo una incógnita, ya que su contrato con el club finaliza en diciembre de 2025.

Aunque el capitán morado es una de las figuras más queridas y referentes del equipo, aún no hay certeza sobre si renovará su vínculo o si tomará otro rumbo, lo que mantiene en expectativa tanto a la directiva como a la afición.