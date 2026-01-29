Mariano Torres no se guardó nada y expuso a los culpables del mal presente de Saprissa

El empate 3-3 ante Pérez Zeledón dejó sensaciones encontradas en el Deportivo Saprissa. Por un lado, la reacción para levantar un 3-1 en contra mostró carácter; por otro, el resultado volvió a confirmar que el equipo atraviesa un momento delicado en el Clausura y sigue fuera de los puestos de clasificación.

Los morados fueron superados durante buena parte del partido en el Valle del General y estuvieron al borde de una derrota que habría profundizado aún más la crisis futbolística. Sin embargo, los goles de Mariano Torres y Kendall Waston permitieron rescatar un punto que, aunque valioso por la forma, no alcanza para cambiar el panorama.

Tras el encuentro, Mariano Torres tomó la palabra y sorprendió por el tono directo de su análisis. Lejos de apuntar al banquillo o a decisiones tácticas, el capitán fue claro al señalar a los verdaderos responsables del momento que vive el club.

¿Quién es el responsable del mal arranque de Saprissa?

“Últimamente son más errores propios que virtudes del rival. Creo que nosotros estamos ayudándolos en ese sentido”, afirmó el argentino, en una declaración que refleja el nivel de autocrítica dentro del camerino morado.

El capitán también reconoció la frustración por no haber conseguido la victoria, un resultado que necesitaban con urgencia para acercarse a los primeros puestos: “Estamos molestos por la posición en la que estamos. Queríamos sumar de a tres para estar arriba”.

Aun así, rescató el carácter mostrado por el equipo en un partido que parecía perdido: “Al final, levantar un 3-1 y casi terminar ganándolo es de destacar”.

Saprissa, entre la reacción y la urgencia

El empate en Pérez Zeledón sirve como reflejo del presente morado: un equipo con jerarquía y experiencia, pero golpeado por errores que le cuestan puntos clave. Las palabras de Mariano Torres dejan en evidencia que, al menos puertas adentro, el diagnóstico está claro.