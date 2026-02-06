“No está como en Real Madrid”: Iker Casillas habló sin filtro sobre Keylor Navas y opinó sobre su futuro en La Sele

Este sábado 7 de febrero, el INS Estadio Nacional de Costa Rica se vestirá de gala para recibir una nueva edición del Clásico de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona.

El evento, que reúne a referentes históricos de los dos clubes más poderosos de España, genera una enorme expectativa, y uno de los nombres que más miradas concentra es el de Iker Casillas, el arquero que lo ganó todo con la Casa Blanca y la Selección Nacional.

“Un ídolo y referente a nivel global”

Ya aterrizado en Costa Rica, el ex guardameta de 44 años brindó una conferencia de prensa en la que habló sin tapujos sobre Keylor Navas, leyenda del fútbol costarricense y viejo conocido de su etapa en el Real Madrid.

“Teniendo un ídolo y referente a nivel global como puede ser Keylor Navas, habrá comparaciones. Keylor es Keylor; evidentemente está en una etapa que no está como cuando estaba en Real Madrid y PSG, pero sigue siendo Keylor Navas”, manifestó Casillas con sinceridad.

¿Keylor debe seguir en La Sele?

El ídolo merengue también se refirió a un tema espinoso para los ticos: con 39 años, ¿Keylor Navas debería seguir formando parte de la Selección de Costa Rica o dar un paso al costado pensando en el proceso rumbo al Mundial 2030? Casillas fue directo: “Si Keylor está bien y quiere seguir en la Selección, ¿por qué no va a ir?”, lanzó.

El español profundizó su postura y puso el foco en el corto plazo más que en la edad. “No es cuestión de pensar que dentro de cuatro años va a tener 44; a lo mejor se necesita alguien que esté en condiciones óptimas para clasificar al equipo a ese Mundial y luego ya se verá”, explicó.

Iker Casillas opinó sobre el futuro de Keylor con la Tricolor (Teletica).

Además, remarcó el valor que puede aportar el actual capitán de Pumas UNAM desde la experiencia: “Es un portero consagrado, de muchísima trayectoria, y debe ser bueno para enseñar a la gente que viene por debajo”.

Eso sí, Casillas dejó claro que la figura de Keylor pesará en el camino de las nuevas generaciones. “Cualquier jugador joven que aparezca ahora va a tener comparación con Keylor. Cada uno debe hacer su camino, con esfuerzo y empeño, para ganarse un lugar en el fútbol de Costa Rica”, concluyó el histórico del Real Madrid.