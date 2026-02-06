Los Pumas Unam se encuentran en una situación desfavorable en la Concachampions. El equipo universitario cayó por 4-1 en la ida frente a San Diego FC y dependen de una goleada en la vuelta para clasificar a los octavos de final.

Además, el presente del equipo tampoco es positivo en la Liga MX. Por este motivo, Efraín Juárez, DT de Pumas, tiene los días contados en el club si la situación no mejora en los próximos enfrentamientos.

Por si fuera poco, este viernes se conoció que Adalberto Carrasquilla sufrió una lesión muscular que lo alejaría de los partidos venideros. Según informó la cuenta partidaria de Análisis Puma, se perdería el partido ante Atlas, la vuelta contra San Diego y frente a Puebla por Liga MX.

Justamente el volante de la Selección de Panamá había sido reemplazado en la ida contra San Diego. Salió al término de la primera parte cuando el partido estaba 1-0 en favor de su equipo. Por eso, significa una dura baja para el técnico de Pumas.

Los antecedentes que preocupan a Thomas Christiansen en Panamá

Esta lesión no solo afecta al equipo mexicano, sino que también empieza a despertar temor en el seleccionado panameño. Cabe recordar que no estuvo presente en la Copa Oro 2025 por problemas musculares.

A falta de apenas cuatro meses para que inicie el Mundial 2026, en Panamá estarán más que atentos por lo que pueda pasar con Carrasquilla y cómo evolucionará. No querrán que otra vez se pierde un campeonato con los Canaleros.