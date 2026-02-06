La era del Fantasma Figueroa no comenzó de la mejor manera en Comunicaciones. El entrenador chileno se mostró riguroso con sus jugadores y ante la prensa con las declaraciones que brindó, pero el equipo continúa en zona de descenso.

En este inicio del Clausura 2026, los Cremas tuvieron un rendimiento irregular. Ganaron dos encuentros, pero luego perdieron otros dos. En el medio, el técnico chileno fue tajante con varias decisiones que dieron que hablar entre los aficionados.

Una de las últimas determinaciones fue la de limpia de la plantilla a Deyner Padilla, delantero colombiano que llegó en octubre del 2025. El de Antioquia fue tenido en cuenta por Iván Franco Sopegno, pero en este nuevo año no tuvo lugar con el Fantasma Figueroa.

ver también Giro de último momento: FIFA toma una decisión con el futuro de Darwin Lom y le manda una orden a Comunicaciones

Comunicaciones dio de baja a Deyner Padilla

Por este motivo, según la información del periodista Byron Oliva, el delantero sudamericano “fue dado de baja del cuadro de inscripciones y está únicamente entrenando con el plantel“.

Esta decisión se dio después de que Comunicaciones contratara a su compatriota, el delantero Omar Duarte. Como el Albo ya tenía a Darwin Lom en su plantilla, la directiva crema dio de baja a Padilla.

Deyner Padilla en Comunicaciones.

Publicidad

Publicidad

El periodista mencionado agregó que Comunicaciones intentó volver a inscribirlo a Padilla tras la partida de Lom a Bolivia. No obstante, se vieron imposibilitados porque el mercado de fichajes en la Liga Nacional de Guatemala ya había cerrado, por lo que no tuvieron éxito.

De esta manera, Padilla se encuentra entrenando con el equipo, pero no está inscripto. Por esta razón, no tendrá participación en este Clausura 2026. Cabe aclarar que no podrá cambiar de club debido a que ya estuvo en dos equipos diferentes en la misma temporada. Tiene prohibido por FIFA ser anotado en un tercero.