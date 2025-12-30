Mientras la afición de Saprissa reprueba su llegada, Minor Álvarez envía una contundente advertencia

En medio de las reacciones divididas que ha generado su posible llegada al Deportivo Saprissa, Minor Álvarez optó por responder desde lo deportivo, enviando un mensaje claro y directo sobre su presente.

Mientras un sector de la afición del Deportivo Saprissa muestra reservas ante su incorporación, el guardameta deja en claro que atraviesa una etapa distinta en su carrera y que llega con la convicción de demostrar, dentro de la cancha, que hoy es un arquero renovado.

ver también Fichaje inminente en Saprissa: Erick Lonnis ya escogió al reemplazante de Esteban Alvarado y en Tibás saltó la bronca

¿Cuál fue la advertencia de Minor Álvarez?

Minor Álvarez reconoció que atraviesa un momento muy especial en su carrera, al punto de calificar su posible regreso como un “sueño hecho realidad”. En declaraciones brindadas a Teletica, el guardameta explicó que esta nueva oportunidad representa una motivación enorme para demostrar su crecimiento.

“Sería un sueño hecho realidad, ya que cuando salí fue en una forma que no le gustaría a nadie y sería una oportunidad única para demostrar que hoy soy otro arquero y otra persona diferente a la de hace 15 años“, comentó Minor Álvarez para Teletica.

Minor Álvarez

Para cerrar, Minor Álvarez llega respaldado por su presente reciente y su amplia trayectoria, luego de disputar 14 partidos con el Marquense en el último semestre, acumulando 1.260 minutos y manteniendo su arco en cero en cinco ocasiones.

Publicidad

Publicidad

Además, su recorrido en el fútbol costarricense incluye pasos por Saprissa, Belén, Santos, Cartaginés, Pérez Zeledón, la UCR, Limón y Herediano, una experiencia que lo posiciona como una opción con conocimiento del medio y capacidad para asumir el reto en Tibás.