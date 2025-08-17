Jafet Soto lo quiso para reemplazar a Pablo Salazar, pero al final lo descartó y ahora dirigirá a un rival directo de Herediano

En el fútbol nacional hay historias que parecen destinadas a cruzarse una y otra vez, aunque nunca terminen de concretarse. Una de ellas es la relación entre un técnico que ha estado varias veces en la órbita del Club Sport Herediano y que incluso fue considerado por Jafet Soto como posible reemplazo de Pablo Salazar.

Sin embargo, pese al interés, nunca se dio el paso definitivo y terminó siendo descartado por la dirigencia florense. La vida da giros inesperados y hoy ese mismo entrenador se vestirá con los colores de un rival directo de los heredianos en la tabla.

¿Cuál es el rival de Herediano que se reforzará con un DT que quiso Jafet Soto?

Sporting FC, tras llegar a un acuerdo para la salida de Luis Marín, decidió apostar por él para enderezar un inicio de torneo que ha sido decepcionante: apenas un punto de doce posibles, pese a ser uno de los clubes que mejor se reforzó en el mercado.

El nombre no es ajeno a la afición costarricense. Se trata de Minor Díaz, quien en su última experiencia estuvo al mando de Guanacasteca, equipo que terminó desafiliado del fútbol federado.

Minor Díaz es nuevo entrenador de Sporting.

Confeso florense, Díaz estuvo varias veces en la órbita de Herediano, pero nunca se concretó su llegada. Ahora, el destino lo coloca en Sporting, con la misión de levantar a un equipo urgido de resultados y con la motivación extra de enfrentar en el camino al club de sus amores.

Estuvo muy cerca de llegar antes de Pablo Salazar y hasta lo sondearon cuando se confirmó la salida del pasado entrenador. Pero en esta ocasión, Jafet Soto priorizó traer a un viejo conocido de la casa como lo es Hernán Medford.