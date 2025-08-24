“Ofertas de otros clubes”: Vladimir Quesada revela lo que nadie en Saprissa esperaba tras su regreso triunfal ante Sporting

El debut de Vladimir Quesada en esta nueva etapa al frente del Deportivo Saprissa no pudo ser mejor. El conjunto morado se impuso con autoridad a Sporting San José con un claro 4-0 en Tibás, demostrando solidez, contundencia y orden desde el arranque.

Ariel Rodríguez abrió el marcador apenas al minuto 9, mientras que Gerson Torres se lució con un doblete (22’ y 66’) y Marvin Loría selló la goleada en el tiempo de reposición.

Más allá del resultado abultado, lo que generó mayor sorpresa fueron las declaraciones posteriores de Quesada en rueda de prensa, las cuales generaron sorpresa entre los morados.

Publicidad

Publicidad

ver también No es Marcelo Tulbovitz: el otro refuerzo que llegaría a Saprissa y ya fue campeón con Vladimir Quesada

¿Cuál fue la revelación de Vladimir Quesada en Saprissa tras la victoria ante Sporting?

Vladimir Quesada reconoció que, pese a haber recibido ofertas de otros clubes, su compromiso sigue firme con Saprissa. El entrenador aseguró sentirse cómodo en la institución en la que nació futbolísticamente y donde espera seguir desarrollando su carrera.

“Nací en este equipo y es difícil desligarse. No voy a ocultar que he tenido ofertas de otros clubes y agradezco a todos los que se interesaron en mí, pero me siento cómodo en Saprissa. En algún momento pienso que no me veo en otro lugar“, comentó el ex futbolista.

Publicidad

Vladimir Quesada – Saprissa

Publicidad

Recordemos que tras su destitución del primer equipo, Vladimir Quesada permaneció vinculado a Saprissa trabajando con las divisiones menores. Fue en esa etapa donde protagonizó una discusión con el español Luis Tornadijo, entonces jefe de las fuerzas básicas, quien tiempo después también fue despedido de la institución junto a Sergio Gila.

Publicidad

Durante ese periodo, a pesar de estar alejado del banquillo principal, Quesada recibió sondeos de otros clubes interesados en sus servicios, aunque siempre optó por mantenerse ligado al equipo morado.

Vladimir Quesada – Saprissa

Publicidad

Publicidad

Uno de esos ofrecimientos se dio tras el Torneo Clausura 2025, cuando Pérez Zeledón buscaba nuevo técnico luego de la salida de Horacio Esquivel. En aquel momento, el nombre de Quesada apareció como una de las principales opciones sobre la mesa.