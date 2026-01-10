“Luz verde”: Machillo Ramírez recibe la confirmación sobre Jorge Álvarez que todo Alajuelense quería escuchar

Para ir con todo por el bicampeonato nacional y dar pelea en la Copa de Campeones de la Concacaf, la directiva de Liga Deportiva Alajuelense sabe que necesita un mercado de fichajes de jerarquía absoluta.

Siguiendo esa línea, en las últimas horas los manudos cerraron un acuerdo por la llegada del centrodelantero mexicano Ángel Zaldívar, quien se reencontrará con su viejo socio de Chivas de Guadalajara, Ronaldo Cisneros, en lo que promete ser una de las duplas más temibles de Centroamérica. Sin embargo, para Óscar Ramírez eso no alcanza: el DT también exige un refuerzo de peso en la mitad de la cancha.

ver también Ingeniero, goleador e influencer: la otra cara de Ángel Zaldívar, el 9 mexicano fanático de Cristiano Ronaldo que compró Alajuelense

Un fichaje para nada sencillo

El nombre apuntado es el de Jorge Álvarez, volante de 27 años y cerebro del Olimpia, flamante campeón de Honduras. El gran escollo de la negociación es económico: según informó el periodista Kevin Jiménez, el club hondureño tasa la ficha de su referente en nada menos que 500 mil dólares.

Alajuelense quiere al “Mago” de Olimpia (CD Olimpia).

“Los primeros contactos entre Alajuelense y Olimpia no fueron buenos. Olimpia lo está tasando en una cláusula de 500 mil dólares, algo impagable en estos momentos para cualquier club”, detalló el especialista en el mercado de pases.

“Alajuelense tiene luz verde”

Aunque la operación no es sencilla, hay un factor que juega fuerte a favor de los manudos: el deseo del propio Álvarez. El mediocampista finaliza su contrato con Olimpia a fin de año y su intención es reforzar al equipo de Alajuela.

Publicidad

Publicidad

Este sábado, el periodista hondureño Álvaro De La Rocha confirmó una información decisiva: “Liga Deportiva Alajuelense tiene luz verde del entorno de Jorge Álvarez. El ‘23’ le ha hecho saber a Olimpia su deseo de salir de Honduras y, tras una reunión el año pasado, les ha pedido que escuchen cualquier propuesta que llegue por su traspaso”.

Tweet placeholder

Publicidad

Según De La Rocha, el internacional con la Selección de Honduras entiende que es el momento ideal para cambiar de aires tras haberlo ganado todo en el club de sus amores, donde celebró 10 campeonatos nacionales.

Publicidad

“Su intención es dejarle ingresos al equipo que lo formó y del cual es hincha. Pese a su deseo, el jugador no forzará una salida. Entra al último año de contrato y por ahora no se contempla una renovación”, explicó, antes de confirmar que Alajuelense prepara una propuesta formal.

Publicidad

La Liga prepara la billetera

En sintonía con su colega catracho, Kevin Jiménez agregó que, si bien los 500 mil dólares están fuera de discusión, la gerencia deportiva de la Liga, comandada por Carlos Vela, sí está dispuesta a pagar un traspaso.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Duro revés para Machillo Ramírez: Alajuelense suma una noticia que perjudica su camino al bicampeonato nacional

“Alajuelense está dispuesto a pagar por Jorge Álvarez, no 500K obviamente, pero sí pagar. El interés existe; veremos si se avanza en las próximas horas o días”, sentenció a través de X (Twitter). Ahora, todo depende de cómo se acerquen las partes.