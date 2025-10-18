Marvin Angulo estuvo muy cerca de volver al Deportivo Saprissa en el último mercado de fichajes. El mediocampista, que terminó su contrato con Liberia, habló con Juan Carlos Rojas y le expresó su deseo de estar nuevamente en el equipo morado.

El propio Angulo confesó que recibió la aprobación de Paulo Wanchope, quien ese entonces continuaba como director técnico. Sin embargo, se encontró con la negativa de Erick Lonnis, que había asumido días atrás como integrante del Comité Deportivo de la S.

El nuevo destino de Marvin Angulo lejos de Saprissa

Después de no conseguir club en el último mercado de fichajes, Marvin Angulo tomó la decisión de entrenarse de manera individual. “Estoy en crossfit 056. Me abrieron las puertas para poder entrenar todas las mañanas“, reveló en diálogo con el periodista Gabriel Vargas en A Fondo Con.

Luego de la negativa de Saprissa, el mediocampista estuvo cerca de unirse a Guanacasteca. Para mala fortuna del jugador, la negociación se vio afectada por la no participación del equipo nicoyano en la Liga Promérica, por lo que ambas partes dieron marcha atrás.

Además, mientras se nutre de conocimientos, anunció que está pronto a lanzar una academia propia: “La Academia de Marvin Angulo está por iniciar. Estoy en un curso con el asistente de Liberia. Estamos casi en la parte final. Es una academia de niños, de formación. Quiero implementar lo que uno vivió desde pequeño hasta el día de hoy, con buenas experiencias y buenos consejos“.

A sus 39 años, Marvin Angulo piensa en lo que será su vida después de su retiro como futbolista profesional. Si bien no mostró intenciones de colgar las botas, el ex Saprissa sabe que está en la etapa final de su trayectoria como jugador.

