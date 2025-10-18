El Deportivo Saprissa tiene varias leyendas en su palmarés que supieron conquistar varios títulos con la camiseta morada. La mayoría de ellos se hicieron fuertes en el campeonato nacional y aportaron a los 40 títulos locales que hoy tiene el Monstruo Morado.

Marvin Angulo es uno de ellos. El mediocampista nacido en San José ganó 11 trofeos con Saprissa y quedó en la historia grande del conjunto de Tibás. Ahora, después de quedarse sin equipo luego de su salida de Liberia, confesó que estuvo cerca de regresar en el último mercado de fichajes.

El multicampeón morado tenía la intención de volver a ponerse la camiseta morada. Por eso, decidió contactar a Juan Carlos Rojas para saber de las posibilidades que tenía. “Le escribí al presidente qué posibilidad había de poder volver y él me contestó que lo iba a analizar seriamente y que le diera chance“, confesó en el programa A Fondo Con.

ver también Mientras Vladimir Quesada no cuenta con él, Dax Palmer recibe el llamado que lo aleja de Saprissa

Además, Angulo mantuvo conversaciones con Paulo Wanchope, quien le había dado el visto bueno a su vuelta. Luego de estos diálogos, surgieron los rumores entre la afición, la cual se pronunció a favor del retorno de un ídolo de la casa. De hecho, en el aniversario número 90, mientras el presidente morado intentaba dar un discurso, los aficionados comenzaron a corear el nombre de Marvin.

¿Por qué Marvin Angulo no regresó a Saprissa?

A pesar de la euforia del público, Marvin Angulo se encontró con la negativa de Erick Lonnis. “Hablé con Wanchope y me dijo que por él sí podía volver. Solo faltaba que Juan Carlos me contestara. Al final se dio todo lo que se dio en el aniversario de Saprissa. La gente empezó a corear mi nombre. Después hablé con Lonnis y me dijo que no había ninguna posibilidad“, reveló el ex Saprissa.

Desde su salida de Liberia en julio de este año, Angulo se encuentra sin equipo. Su último partido fue el pasado 7 de mayo frente a Alajuelense. Lleva cinco meses sin sumar minutos en cancha y serán más hasta que pueda conseguir club en el siguiente mercado para el Clausura 2026.

Publicidad