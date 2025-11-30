Thomas Christiansen lo tiene en el radar: con 19 años pasó por Europa, fue bicampeón en Panamá y ahora jugará en la MLS

Un prometedor talento panameño de apenas 19 años ha comenzado a llamar la atención del técnico Thomas Christiansen, gracias a su rápido crecimiento y a una trayectoria que ya incluye un paso por Europa, un bicampeonato en el fútbol local y ahora un inminente salto a la MLS.

El jugador se ha convertido en una de las proyecciones más interesantes de su generación, mostrando cualidades que podrían abrirle pronto las puertas de la Selección Mayor, especialmente ante el constante seguimiento que el cuerpo técnico mantiene sobre su evolución.

Un bicampeón en Panamá directo a la MLS

Según información del periodista panameño José Miguel Domínguez, el joven atacante Kevin Walder (19 años), figura del bicampeón Plaza Amador, estaría dando el salto al fútbol internacional rumbo a la MLS para la temporada 2026.

El delantero, que marcó 11 goles recientemente y disputó el Mundial Sub-20 con Panamá en Chile, habría despertado el interés suficiente para concretar su salida al extranjero, confirmando así su rápido ascenso y proyección dentro del fútbol panameño.

Kevin Walder y una oportunidad en Europa que no se dio

Otro detalle relevante en la trayectoria reciente de Kevin Walder es que hace unos meses tuvo una prueba con el LASK de Austria, uno de los clubes destacados de ese país.

Aunque su desempeño dejó buena impresión, la negociación finalmente se cayó por razones económicas, lo que impidió concretar su salto al fútbol europeo.