Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Thomas Christiansen lo tiene en el radar: con 19 años pasó por Europa, fue bicampeón en Panamá y ahora jugará en la MLS

Sigue moviéndose el mercado y ahora llegó el turno para un jugador de la Selección de Panamá. Descubre su nuevo destino.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Thomas Christiansen con la Selección de Panamá
© Selección PanamáThomas Christiansen con la Selección de Panamá

Un prometedor talento panameño de apenas 19 años ha comenzado a llamar la atención del técnico Thomas Christiansen, gracias a su rápido crecimiento y a una trayectoria que ya incluye un paso por Europa, un bicampeonato en el fútbol local y ahora un inminente salto a la MLS.

El jugador se ha convertido en una de las proyecciones más interesantes de su generación, mostrando cualidades que podrían abrirle pronto las puertas de la Selección Mayor, especialmente ante el constante seguimiento que el cuerpo técnico mantiene sobre su evolución.

No tiene miedo: Thomas Christiansen elige a las potencias que le gustaría enfrentar con Panamá en el Mundial 2026

ver también

No tiene miedo: Thomas Christiansen elige a las potencias que le gustaría enfrentar con Panamá en el Mundial 2026

Un bicampeón en Panamá directo a la MLS

Según información del periodista panameño José Miguel Domínguez, el joven atacante Kevin Walder (19 años), figura del bicampeón Plaza Amador, estaría dando el salto al fútbol internacional rumbo a la MLS para la temporada 2026.

Imagen
Kevin Walder – Plaza Amador

El delantero, que marcó 11 goles recientemente y disputó el Mundial Sub-20 con Panamá en Chile, habría despertado el interés suficiente para concretar su salida al extranjero, confirmando así su rápido ascenso y proyección dentro del fútbol panameño.

Tweet placeholder
Publicidad

Kevin Walder y una oportunidad en Europa que no se dio

Otro detalle relevante en la trayectoria reciente de Kevin Walder es que hace unos meses tuvo una prueba con el LASK de Austria, uno de los clubes destacados de ese país.

Aunque su desempeño dejó buena impresión, la negociación finalmente se cayó por razones económicas, lo que impidió concretar su salto al fútbol europeo.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mientras Messi va por su título 47, esto sucede con David Ruiz en el momento más importante
Honduras

Mientras Messi va por su título 47, esto sucede con David Ruiz en el momento más importante

Municipal en vilo por Rudy Muñoz: lo busca un equipo histórico de la MLS
Guatemala

Municipal en vilo por Rudy Muñoz: lo busca un equipo histórico de la MLS

Nació en USA y juega en un club de la MLS y le pidió una chance a Bolillo Gómez en La Selecta
El Salvador

Nació en USA y juega en un club de la MLS y le pidió una chance a Bolillo Gómez en La Selecta

Acá el vídeo: Agustín Auzmendi sorprende a toda Honduras con su regreso ¿Olimpia o Motagua?
Honduras

Acá el vídeo: Agustín Auzmendi sorprende a toda Honduras con su regreso ¿Olimpia o Motagua?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo