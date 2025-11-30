Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Se nos fue”: Jafet Soto admite su error en Herediano que terminó beneficiando a Saprissa y Alajuelense

Tras el gane de Herediano ante San Carlos, Jafet Soto habló sin filtros sobre una situación que terminó ayudando a Saprissa y Alajuelense.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Jafet Soto con Herediano
© HeredianoJafet Soto con Herediano

Jafet Soto, técnico y presidente de Herediano, afirmó que fue un error haber aprobado que la categoría 2004 pudiera aportar el 50% de los minutos Sub-21, ya que con 21 años esos futbolistas ya no encajan realmente en el perfil de jugadores en formación que buscaba impulsar el reglamento.

Sin embargo, dicho escenario terminó beneficiando al Deportivo Saprissa y, sobre todo, a la Liga Deportiva Alajuelense.

Desde Herediano revelan lo que todos querían saber sobre el DT que reemplazará a Jafet Soto: “Ya tenemos…”

ver también

Desde Herediano revelan lo que todos querían saber sobre el DT que reemplazará a Jafet Soto: “Ya tenemos…”

Un error que pudo ser más grave para Jafet Soto y Herediano

Según explicó Jafet Soto, la norma debía enfocarse en talentos más jóvenes —como los nacidos en 2007— y no en jugadores que ya están más desarrollados. Incluso mencionó que procesos como el de Nick Bennette deben llevarse “poco a poco”, dejando claro que la intención original del reglamento no se cumplió con la inclusión de la generación 2004.

“Estamos haciendo minutos con 2007, no con 2004. Eso es algo que se nos fue a los que aprobamos el reglamento, porque un 2004, aunque haga el 50%, me parece que no debería ser pensando en los jóvenes”, comentó Soto en rueda de prensa tras la victoria 3-1 sobre San Carlos.

A Jafet Soto le costó una multa millonaria criticar a los árbitros | La Nación
Jafet Soto – Herediano

Herediano llega a la última fecha con la obligación de completar los minutos Sub-21 para evitar sanciones. Tras sumar un nuevo bloque de participación juvenil con Nick Bennette, el club contabiliza 1.121 minutos, por lo que aún le faltan 79 minutos efectivos para alcanzar los 1.200 que exige el reglamento.

Publicidad

Minutos que seguramente conseguirá sin ningún problema en la última fecha ante Pérez Zeledón: si Bennette vuelve a acumular 65′, como contra San Carlos, los bicampeones cumplirán la norma que impuso la UNAFUT.

Imagen
Nick Bennette – Herediano
Publicidad

Saprissa y Alajuelense beneficiados

La “equivocación” en el reglamento terminó jugando a favor de Saprissa y Alajuelense, clubes que aprovecharon la inclusión de la categoría 2004 para cumplir con el 50% de los minutos Sub-21 exigidos por UNAFUT.

En el caso de la Liga, futbolistas como Kenyel Michel, Santiago van Der Putten y Creichel Pérez aportaron una cantidad de tiempo en cancha, facilitando que la Liga alcanzara rápidamente el umbral requerido.

Publicidad
Imagen
Minutos de juego Sub-21 antes de la jornada 17 – UNAFUT

Del lado del Saprissa, Warren Madrigal, Kenneth González y Marcos Escoe (en menor medida) también sumaron minutos, permitiendo que Saprissa superara sin complicaciones los 1.200 minutos obligatorios.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Unafut lo confirma: Saprissa y Herediano reciben la mala noticia que puede sentenciarlos
Costa Rica

Unafut lo confirma: Saprissa y Herediano reciben la mala noticia que puede sentenciarlos

"No es justo": Jafet lanza un reclamo sobre Marcel Hernández que deja a Mariano Torres en el ojo de la tormenta
Costa Rica

"No es justo": Jafet lanza un reclamo sobre Marcel Hernández que deja a Mariano Torres en el ojo de la tormenta

Saprissa vs. Liberia: ¿A qué hora y dónde ver el partido que puede eliminar a Herediano?
Deportivo Saprissa

Saprissa vs. Liberia: ¿A qué hora y dónde ver el partido que puede eliminar a Herediano?

Roja y escándalo: la brutal agresión a Anthony Hernández
Liga Deportiva Alajuelense

Roja y escándalo: la brutal agresión a Anthony Hernández

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo