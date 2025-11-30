Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense ganó en su visita a Cartago y se quedó con el partido por 2-0. Esta victoria confirmó que la Liga finalizará el Apertura 2025 en el primer puesto, lo que significa que se asegura disputar la Gran Final.

Sin embargo, el partido en el Fello Meza no terminó de buena manera. Todo se originó con la dura infracción que cometió Diego Mesén a Anthony Hernández a los 93′, cuando apenas quedaban cinco minutos para que finalice el juego. Esta bronca se trasladó a los camerinos, donde se repartieron golpes.

En la transmisión de Deportes Monumental, revelaron un detalle del escándalo en los vestidores que involucra a Marco Ureña. El delantero de Cartaginés, según la acusación que manifestaron, golpeó a uno de los camarógrafos que estaba grabando la pelea.

Marco Ureña fue acusado de golpear a un camarógrafo en el escándalo entre Cartaginés y Alajuelense

“Marco Ureña llega, empuja y golpea a nuestro compañero Carlos Umaña, que es camarógrafo de Repretel y FUTV, solo porque iba a grabar el pleito que ellos generaron. Lo golpeó y lo empujó con la cámara“, contaron sobre el accionar de Ureña.

En Teletica, dieron a conocer las palabras del camarógrafo afectado y qué fue lo que sucedió: “Venía con la cámara y solo sentí que Marco Ureña se me vino encima y como una patada por detrás, y me dijo que no podía entrar a los camerinos”.

Además, en la transmisión de Deportes Monumental agregaron que “esto podría traer una sanción grave para el delantero de Cartaginés“. La semana entrante será decisiva para conocer si habrá sanciones y quiénes serán los que la sufrirán.

