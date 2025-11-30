Aparecieron los videos: la escandalosa pelea en el Alajuelense vs. Cartaginés que involucró a jugadores y dirigentes y no mostró la TV

La Liga Deportiva Alajuelense consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar 0-2 a Cartaginés, gracias a las anotaciones de Kenyel Michel y Fernando Piñar, quienes se convirtieron en las figuras del partido.

Con esta victoria, el cuadro del Machillo Ramírez manudo aseguró su boleto a la gran final del torneo y ratificó su condición de líder del campeonato nacional, manteniendo el paso firme en su lucha por el título.

Sin embargo, esto no terminó bien para ninguno de los dos más allá del resultado final, ya que hubo imágenes de violencia entre miembros de ambos clubes que ya le están dando la vuelta a toda Costa Rica.

Alajuelense vs. Cartaginés: lo que la TV no mostró y siguió hasta los camerinos

La tensión del partido entre Cartaginés y Alajuelense no terminó con el pitazo final. Sobre este escenario las cámaras captaron una fuerte pelea en los camerinos que involucró a miembros de ambos clubes. Uno de ellos fue Leo Vargas Jr. quien se vio en las imágenes durante las agresiones.

El ambiente se tornó especialmente caliente tras la expulsión de Diego Mesén, lo que desató una serie de discusiones que escalaron rápidamente. La situación fue tan seria que incluso se habla de empujones, gritos y un intercambio de recriminaciones entre representantes de ambos equipos.

Además, Cartaginés denunció que un personero de Alajuelense habría agredido al hijo del presidente, Leo Vargas. Un hecho que el club asegura quedará registrado en los videos que presentarán posteriormente.

“Lo que pasa es que dimos el mismo trato que nos dieron en Alajuela, que al camerino solo podía ingresar el gerente deportivo y el encargado de comunicación. Ellos se molestaron, y ya luego dentro de la discusión hubo una agresión cobarde de una persona del CT de Alajuelense hacia la integridad de nuestro gerente administrativo David Vargas“, comentó José Pablo Meza, prensa del Cartaginés.

La gravedad del altercado podría traer consecuencias disciplinarias, ya que la UNAFUT y el Tribunal Disciplinario podrían intervenir una vez revisen las imágenes.