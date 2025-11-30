“Hasta las últimas consecuencias”: Alajuelense enfrenta la grave denuncia de Cartaginés que puede condenarlo ante la Unafut

Lo que debía ser un mediodía tranquilo en el Estadio “Fello” Meza terminó convertido en un auténtico infierno. Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense llegaban a la jornada 17 del Apertura 2025 ya clasificados a semifinales, sin grandes urgencias y con un ambiente distendido.

Pero todo se desmoronó sobre el final, luego de la brutal entrada de Diego Mesén contra Anthony Hernández, que dejó a los brumosos con diez hombres y desató la furia del banquillo rojinegro al ver comprometido a su jugador más determinante antes de la final de la Copa Centroamericana.

Caos en los pasillos del Fello Meza

La falta criminal de Mesén fue apenas el inicio. Apenas se apagó el tumulto dentro del campo, en la zona de camerinos estalló una trifulca monumental que involucró a dirigentes de ambas instituciones.

La transmisión no logró captar lo ocurrido, ya que los involucrados bloquearon el paso de las cámaras. Sin embargo, el encargado de prensa brumoso, José Pablo Meza, ofreció su versión en Teletica Radio, y sus palabras encendieron todas las alarmas en Alajuelense.

Según Meza, un integrante de la delegación manuda habría agredido físicamente al gerente administrativo de Cartaginés, David Vargas, hijo del presidente Leonardo Vargas. “Hubo una agresión cobarde: un puñetazo al rostro de David”, denunció, asegurando que todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

“Llegaremos hasta las últimas consecuencias”

Meza explicó que el conflicto se inició cuando Cartaginés aplicó el mismo protocolo que Alajuelense había exigido en el Morera Soto: solo podían ingresar el gerente deportivo y el encargado de comunicación al camerino. “Ellos se molestaron… y ahí se calentó todo. Vamos a esperar los reportes de los comisarios de Unafut y, si no, llegaremos hasta las últimas consecuencias”, amenazó.

La denuncia dejó inquietos a todos los aficionados rojinegros. Si la versión brumosa se confirma, el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol, en concordancia con los reglamentos de Unafut, podría aplicar un castigo ejemplar contra la Liga, justo en el cierre del campeonato.