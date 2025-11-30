Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Apertura 2025

“Hasta las últimas consecuencias”: Alajuelense enfrenta la grave denuncia de Cartaginés que puede condenarlo ante la Unafut

El escándalo que se desató sobre el final del duelo entre Alajuelense y Cartaginés pone a los manudos en la mira de la Unafut.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Alajuelense en la mira de la Unafut.
© LDA.Alajuelense en la mira de la Unafut.

Lo que debía ser un mediodía tranquilo en el Estadio “Fello” Meza terminó convertido en un auténtico infierno. Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense llegaban a la jornada 17 del Apertura 2025 ya clasificados a semifinales, sin grandes urgencias y con un ambiente distendido.

Pero todo se desmoronó sobre el final, luego de la brutal entrada de Diego Mesén contra Anthony Hernández, que dejó a los brumosos con diez hombres y desató la furia del banquillo rojinegro al ver comprometido a su jugador más determinante antes de la final de la Copa Centroamericana.

Roja directa y escándalo: la brutal agresión a Anthony Hernández que desató el caos en el Alajuelense vs Cartaginés

ver también

Roja directa y escándalo: la brutal agresión a Anthony Hernández que desató el caos en el Alajuelense vs Cartaginés

Caos en los pasillos del Fello Meza

La falta criminal de Mesén fue apenas el inicio. Apenas se apagó el tumulto dentro del campo, en la zona de camerinos estalló una trifulca monumental que involucró a dirigentes de ambas instituciones.

La transmisión no logró captar lo ocurrido, ya que los involucrados bloquearon el paso de las cámaras. Sin embargo, el encargado de prensa brumoso, José Pablo Meza, ofreció su versión en Teletica Radio, y sus palabras encendieron todas las alarmas en Alajuelense.

Tweet placeholder

Según Meza, un integrante de la delegación manuda habría agredido físicamente al gerente administrativo de Cartaginés, David Vargas, hijo del presidente Leonardo Vargas. “Hubo una agresión cobarde: un puñetazo al rostro de David”, denunció, asegurando que todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

Publicidad

“Llegaremos hasta las últimas consecuencias”

Meza explicó que el conflicto se inició cuando Cartaginés aplicó el mismo protocolo que Alajuelense había exigido en el Morera Soto: solo podían ingresar el gerente deportivo y el encargado de comunicación al camerino. “Ellos se molestaron… y ahí se calentó todo. Vamos a esperar los reportes de los comisarios de Unafut y, si no, llegaremos hasta las últimas consecuencias”, amenazó.

Revuelo en Alajuelense: el cruce inesperado entre Machillo Ramírez y Johan Venegas que se robó todas las miradas en el Fello Meza

ver también

Revuelo en Alajuelense: el cruce inesperado entre Machillo Ramírez y Johan Venegas que se robó todas las miradas en el Fello Meza

La denuncia dejó inquietos a todos los aficionados rojinegros. Si la versión brumosa se confirma, el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol, en concordancia con los reglamentos de Unafut, podría aplicar un castigo ejemplar contra la Liga, justo en el cierre del campeonato.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La dura acusación que involucra a Marco Ureña en medio del escándalo
Costa Rica

La dura acusación que involucra a Marco Ureña en medio del escándalo

"No sé qué pensó": Machillo Ramírez explotó contra Diego Mesén
Liga Deportiva Alajuelense

"No sé qué pensó": Machillo Ramírez explotó contra Diego Mesén

Aparecieron los videos: la escandalosa pelea en el Alajuelense vs. Cartaginés
Costa Rica

Aparecieron los videos: la escandalosa pelea en el Alajuelense vs. Cartaginés

El polémico gesto de Paté Centeno contra Jafet Soto
Costa Rica

El polémico gesto de Paté Centeno contra Jafet Soto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo