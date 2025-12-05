Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Se debe asumir”: Ariel Rodríguez se sincera sobre su futuro y suelta una frase que lo aleja de Saprissa

El experimentado Ariel Rodríguez sorprende a la afición de Saprissa con un mensaje contundente sobre su futuro.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Ariel Rodríguez deja claro su futuro.
© Saprissa.Ariel Rodríguez deja claro su futuro.

Ariel Rodríguez es uno de los grandes referentes en el camerino del Deportivo Saprissa. El experimentado goleador ha levantado 10 títulos de campeonato nacional con la camiseta morada y, con 137 goles en 406 partidos, ocupa un lugar privilegiado entre los máximos anotadores en la historia del Monstruo.

Sin embargo, a sus 36 años, el “Samurai” es consciente de que transita la recta final de su exitoso ciclo en Tibás. Sabe que tarde o temprano deberá dar un paso al costado para abrir espacio a las nuevas generaciones que se forman en el Centro Deportivo “Beto” Fernández.

Saprissa de luto: fallece una leyenda que marcó época en uno de los mejores equipos morados

ver también

Saprissa de luto: fallece una leyenda que marcó época en uno de los mejores equipos morados

“El cambio generacional se tiene que dar”

En la previa del duelo de la última jornada del Apertura 2025 ante Sporting FC, Rodríguez habló de ese futuro inminente con tranquilidad. “Sabemos que el cambio generacional se tiene que dar en algún momento. Es importante que se vean promesas pero todo va paso a paso”, expresó el atacante.

Ariel Rodríguez dejó un mensaje sobre su futuro (Saprissa).

Ariel Rodríguez dejó un mensaje sobre su futuro (Saprissa).

A nosotros como líderes nos toca ir dejando ese ADN que se debe asumir para estar en esta institución. Al final no cualquiera puede jugar acá, entonces ellos tienen que ir aprendiendo poco a poco, y sé que muchos de ellos van a ser los que van a liderar este gran equipo“, añadió Rodríguez, quien no fue convocado para el choque ante los josefinos debido a que acumulaba cuatro tarjetas amarillas y Vladimir Quesada decidió reservarlo para las semifinales.

¿Hasta cuándo seguirá Ariel Rodríguez?

El contrato del delantero con Saprissa se extiende hasta junio de 2026, fecha en la que estará cerca de cumplir 37 años. A día de hoy, parece poco probable que el vínculo se renueve; sin embargo, las recientes extensiones de contrato de Mariano Torres (38) y David Guzmán (36) abren la puerta para esta posibilidad.

Publicidad
En Saprissa confirman la salida de una figura que golpea los planes de Vladimir Quesada: “Será vendido”

ver también

En Saprissa confirman la salida de una figura que golpea los planes de Vladimir Quesada: “Será vendido”

No sería descabellado pensar que los goles del Samurai podrían seguir celebrándose en La Cueva por un tiempo más. Mientras tanto, Ariel Rodríguez se mantiene enfocado en cerrar de la mejor forma el Apertura 2025.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alajuelense vs. San Carlos ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido?
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense vs. San Carlos ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido?

Unafut confirma la noticia que favorece a LDA en la recta final del Apertura 2025
Liga Deportiva Alajuelense

Unafut confirma la noticia que favorece a LDA en la recta final del Apertura 2025

Campeón del mundo con Argentina en 2022 se acordó de Costa Rica durante el sorteo y avisó para el Mundial 2026: "Ojo con Panamá"
Mundial 2026

Campeón del mundo con Argentina en 2022 se acordó de Costa Rica durante el sorteo y avisó para el Mundial 2026: "Ojo con Panamá"

“Será un sueño”: Adalberto Carrasquilla confiesa cual es el partido de Panamá del Mundial 2026 que más le ilusiona
Mundial 2026

“Será un sueño”: Adalberto Carrasquilla confiesa cual es el partido de Panamá del Mundial 2026 que más le ilusiona

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo