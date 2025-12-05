“Se debe asumir”: Ariel Rodríguez se sincera sobre su futuro y suelta una frase que lo aleja de Saprissa

Ariel Rodríguez es uno de los grandes referentes en el camerino del Deportivo Saprissa. El experimentado goleador ha levantado 10 títulos de campeonato nacional con la camiseta morada y, con 137 goles en 406 partidos, ocupa un lugar privilegiado entre los máximos anotadores en la historia del Monstruo.

Sin embargo, a sus 36 años, el “Samurai” es consciente de que transita la recta final de su exitoso ciclo en Tibás. Sabe que tarde o temprano deberá dar un paso al costado para abrir espacio a las nuevas generaciones que se forman en el Centro Deportivo “Beto” Fernández.

“El cambio generacional se tiene que dar”

En la previa del duelo de la última jornada del Apertura 2025 ante Sporting FC, Rodríguez habló de ese futuro inminente con tranquilidad. “Sabemos que el cambio generacional se tiene que dar en algún momento. Es importante que se vean promesas pero todo va paso a paso”, expresó el atacante.

Ariel Rodríguez dejó un mensaje sobre su futuro

“A nosotros como líderes nos toca ir dejando ese ADN que se debe asumir para estar en esta institución. Al final no cualquiera puede jugar acá, entonces ellos tienen que ir aprendiendo poco a poco, y sé que muchos de ellos van a ser los que van a liderar este gran equipo“, añadió Rodríguez, quien no fue convocado para el choque ante los josefinos debido a que acumulaba cuatro tarjetas amarillas y Vladimir Quesada decidió reservarlo para las semifinales.

¿Hasta cuándo seguirá Ariel Rodríguez?

El contrato del delantero con Saprissa se extiende hasta junio de 2026, fecha en la que estará cerca de cumplir 37 años. A día de hoy, parece poco probable que el vínculo se renueve; sin embargo, las recientes extensiones de contrato de Mariano Torres (38) y David Guzmán (36) abren la puerta para esta posibilidad.

No sería descabellado pensar que los goles del Samurai podrían seguir celebrándose en La Cueva por un tiempo más. Mientras tanto, Ariel Rodríguez se mantiene enfocado en cerrar de la mejor forma el Apertura 2025.