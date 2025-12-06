Arquímides Ordóñez ha sido una de las grandes apariciones de la Selección de Guatemala en este 2025. Si bien había hecho su debut en 2022, tenía solo dos presentaciones hasta este año en el que Luis Fernando Tena lo consideró uno de los habituales convocados.

Desde junio, el nacido en Estados Unidos formó parte de todos los llamados del seleccionado chapín. Apenas tuvo un juego como titular, pero fue importante cada vez que Guatemala lo necesitó en el segundo tiempo. Contra Panamá, marcó el gol que iniciaba la ilusión de la remontada, aunque luego se terminó cayendo.

Gran parte de este rendimiento con la Azul y Blanco se explica gracias al nivel que tuvo con su equipo en Estados Unidos, el Loudoun United FC. Firmó con el conjunto de la USL en agosto de este 2025 tras dejar el Zimbru de Moldavia y se ganó un lugar rápidamente en la consideración del DT.

El mensaje que confirma el gran salto de Arquímides Ordóñez en Estados Unidos

Tal es así que la USL Championship hizo una mención especial en su sitio oficial y lo catalogó como la estrella de su equipo para el próximo año.

“La incorporación de Ordóñez a la plantilla del Loudoun United este verano fue uno de los fichajes más intrigantes de la temporada. El guatemalteco de 22 años ya había demostrado potencial en su paso por la Academia del FC Cincinnati al principio de su carrera”, inició la USL para destacar a Arquímides.

Ordóñez en el Loudoun United.

Y luego, describió sus números y explicó que sus características lo harán la gran figura del equipo en 2026: “Ordóñez tuvo un impacto positivo en el United, anotando cuatro goles en 10 partidos, lo que ayudó al equipo a alcanzar los Playoffs del Campeonato de la USL por primera vez, pero lo que más destacó fue su capacidad para llegar a posiciones de peligro. Esa es una cualidad que siempre será muy valiosa y que debería convertir a Ordóñez en la estrella del United el próximo año”.