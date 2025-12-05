“Un desgarro”: Vladimir Quesada confirma la lesión de una figura clave de Saprissa y prende las alarmas antes de las semifinales

El Deportivo Saprissa no se jugaba demasiado en la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2025. Con la clasificación asegurada y la mirada puesta en las semifinales (donde enfrentará a Cartaginés o Municipal Liberia), Vladimir Quesada decidió rotar a varias de sus figuras para evitar riesgos innecesarios.

Mariano Torres, Ariel Rodríguez y Kendall Waston, todos con cuatro amonestaciones, quedaron fuera de la convocatoria para no comprometer su presencia en la fase decisiva, mientras que David Guzmán permaneció en el banquillo. Pero hubo una ausencia adicional que levantó interrogantes en Tibás.

ver también “Se debe asumir”: Ariel Rodríguez se sincera sobre su futuro y suelta una frase que lo aleja de Saprissa

¿Qué pasa con Pablo Arboine?

Se trató de Pablo Arboine, quien no solo se perdió el 0-0 ante Sporting, sino que tampoco había estado disponible en la victoria 3-1 frente a Liberia el fin de semana anterior.

En conferencia de prensa, Quesada confirmó la mala noticia: el defensor de 27 años, titular indiscutible durante toda la temporada, sufrió un desgarro en el gemelo. “Arboine presentó en el partido con Liberia, en el primer tiempo (en realidad fue ante Herediano) una molestia en uno de sus gemelos. Un pequeño desgarro, mínimo, pero desgarro al final”, explicó el entrenador, dejando claro por qué el zaguero quedó al margen de las últimas convocatorias.

Pablo Arboine sufrió un pequeño desgarro en el gemelo (Saprissa).

Con este panorama, no hay certezas sobre la presencia de Arboine en el primer duelo de semifinales, programado para mediados de la próxima semana. Al tratarse de un desgarro leve, su participación no está descartada, pero en Tibás reinará el suspenso hasta que se conozcan los plazos definitivos de recuperación.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, el argentino Nicolás Delgadillo también continúa fuera de acción por un problema físico, aunque el entrenador saprissista no confirmó la naturaleza exacta de su lesión.

Barahona volvió a las canchas

Pero también hubo buenas noticias: Alberth Barahona volvió a sumar minutos luego de más de tres meses fuera de las canchas por una dolencia cardíaca que obligó a su internación.

Publicidad

ver también Saprissa de luto: fallece una leyenda que marcó época en uno de los mejores equipos morados

“Lo de Alberth para todos fue una gran preocupación. Se le presentó una afección cardíaca; nunca perdimos la fe y ha respondido de la mejor manera. Es una tranquilidad que el cuerpo médico y el cardiólogo del equipo sigan en constantes chequeos con él”, subrayó Vladimir Quesada.