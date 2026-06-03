De Alajuelense a Saprissa: quién es Roberto Castro, el nuevo DT de la Sub-20 morada que aprendió de Paté Centeno

Saprissa tiene nuevo integrante y llega para aportar lo suyo tras su paso por Alajuelense. Fue aliado de Paté Centeno.

El Deportivo Saprissa sacudió las estructuras de sus divisiones menores con un anuncio de peso: José Roberto Castro Delgado es el nuevo encargado de liderar el proyecto Sub-20 del club morado.

La institución de Tibás presentó a Castro como un técnico “experimentado”, cuya llegada tiene un objetivo claro: fortalecer la estructura deportiva del equipo y consolidar el crecimiento de los jóvenes talentos que buscan dar el salto al primer equipo.

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Aunque el comunicado oficial de Saprissa destaca su colmillo en el fútbol nacional e internacional, hay un detalle que llama poderosamente la atención en el entorno futbolístico: su pasado inmediato en la acera del frente, la Liga Deportiva Alajuelense.

De Alajuelense a Saprissa

Para nadie es un secreto que el Clásico se juega en todas las canchas, incluidas las ligas menores. Según los registros el último cargo de Roberto Castro antes de vestirse de morado fue como entrenador de Alajuelense II, un ciclo que cerró el pasado 1 de enero de 2026.

Aunque el Saprissa no lo promociona directamente como una llegada desde el archirrival, este movimiento le da un condimento muy picante a su fichaje. Castro no solo es un formador con rodaje, sino un técnico que conoce desde adentro cómo trabaja el rival histórico en el desarrollo de sus canteras. Para Saprissa, es un golpe estratégico en la mesa.

¿Quién es Roberto Castro?

A sus 40 años (nacido en San José el 21 de mayo de 1986), Castro está lejos de ser un improvisado. En el mundo del fútbol se le conoce por ser un estratega flexible (su formación preferida de arranque suele ser el 4-1-4-1, según datos orientativos de Transfermarkt) y por haber quemado prácticamente todas las etapas posibles en un cuerpo técnico. Su carrera se divide en varias capas muy ricas en experiencia.

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La escuela de “Paté” Centeno: Castro dio sus primeros pasos importantes en la Primera División con el Municipal Grecia. Allí trabajó muy cerca de Walter “Paté” Centeno y Allan Alemán. De hecho, en 2017 y 2019 asumió roles interinos y de peso en el club cuando hubo salidas en el banquillo, lo que demostró la enorme confianza que le tenía la dirigencia griega.

Castro dio sus primeros pasos importantes en la Primera División con el Municipal Grecia. Allí trabajó muy cerca de Walter “Paté” Centeno y Allan Alemán. De hecho, en 2017 y 2019 asumió roles interinos y de peso en el club cuando hubo salidas en el banquillo, lo que demostró la enorme confianza que le tenía la dirigencia griega. La mano derecha de Douglas Sequeira: Formó una sólida alianza con “El Esqueleto” Sequeira, a quien acompañó como asistente técnico tanto en la Asociación Deportiva San Carlos como en el fútbol internacional, específicamente en el Deportivo Mixco de Guatemala .

Formó una sólida alianza con “El Esqueleto” Sequeira, a quien acompañó como asistente técnico tanto en la Asociación Deportiva San Carlos como en el fútbol internacional, específicamente en el . Experiencia como “Capa Total” en Segunda: También sabe lo que es mandar y presionar desde el banquillo principal, habiendo dirigido a Golfito y Aserrí en la Liga de Ascenso.

También sabe lo que es mandar y presionar desde el banquillo principal, habiendo dirigido a y en la Liga de Ascenso. Formador de selecciones: Su perfil encaja perfecto con la Sub-20 morada porque ya sabe lo que es pulir diamantes en bruto. Castro trabajó para la Fedefútbol como entrenador de la Selección Sub-15 de Costa Rica y formó parte del prestigioso Programa Forward de la FIFA, enfocado en el desarrollo del fútbol base.

Roberto Castro ha sido elegido por Saprissa para la formación de sus jugadores.

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Su reto más reciente: El banquillo de San Carlos

Su oportunidad de oro como técnico principal en la máxima categoría llegó el 11 de febrero de 2025, cuando fue anunciado por San Carlos para los torneos de ese año. Castro ya era una cara conocida en la institución norteña por su anterior etapa como asistente.

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Sin embargo, el fútbol de Primera División no tiene paciencia. Tras un torneo Clausura 2025 complicado, donde los “Toros del Norte” finalizaron en la décima posición con 19 puntos, el club decidió rescindir su contrato en mayo de 2025 para darle espacio a Geiner Segura.

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¿Qué gana Saprissa con su llegada?

Saprissa no está contratando un nombre mediático por puro marketing; está sumando un perfil mixto y sumamente estratégico.chja

Castro ha sido formador de niños, asistente en camerinos pesados de Primera División, técnico en el rudo fútbol de Segunda y estratega en el extranjero. Esa versatilidad es justo lo que el Saprissa busca para su proyecto Sub-20: un hombre que entienda la cabeza del futbolista joven, pero que también sepa exactamente qué se necesita para sobrevivir y triunfar en el profesionalismo.

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Con este fichaje, el Monstruo afila sus armas en la cantera y, de paso, se deja un cerebro que hasta hace unos meses planificaba el futuro en las oficinas de su archirrival.

En resumen

José Roberto Castro, de 40 años y con amplia trayectoria en el fútbol nacional, es el nuevo encargado de liderar el proyecto Sub-20 del Deportivo Saprissa.

Su fichaje añade un toque picante y estratégico para el club, ya que su trabajo anterior fue dirigir a la cantera de la Liga Deportiva Alajuelense hasta enero de 2026.

Castro cuenta con gran experiencia en el desarrollo de jóvenes; ha sido técnico de la Selección Sub-15, asistente en Primera División y en Guatemala, y entrenador principal en la Liga de Ascenso y San Carlos.