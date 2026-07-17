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Pasó por Italia y Estados Unidos: Saprissa suma un fichaje con experiencia en La Sele tras caer en la Recopa

A una semana del inicio del Apertura 2026, Saprissa se incorpora con un fichaje con pasado en las selecciones menores.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Los Morados refuerzan el Alto Rendimiento.
© Prensa SaprissaLos Morados refuerzan el Alto Rendimiento.

Este viernes, antes de que cayera en la Recopa de Costa Rica contra el Club Sport Herediano, el Deportivo Saprissa se aseguró la llegada de un futbolista que promete de cara al futuro y que reforzará a las ligas menores en un principio.

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Saprissa suma a Matías Wanchope para las ligas menores

Según la información de la cuenta de La Cueva del Monstruo, Matías Wanchope se convierte en nuevo futbolista de Saprissa. “Será jugador del Alto Rendimiento“, afirmó el medio mencionado en su cuenta de Instagram sobre el fichaje morado.

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Wanchope proviene de Estados Unidos. Estuvo durante ocho años en las categorías menores de Los Ángeles FC, sumado a un paso fugaz por el fútbol italiano. Su última etapa fue en el San Marino de la Serie D del país europeo.

Durante la última temporada, el mediocampista de 18 años disputó 11 partidos con el equipo mencionado. En el mes de julio, finalizó su contrato y se marchó como agente libre. Ahora, se suma a Saprissa con la intención de saltar al primer equipo.

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Entre 2024 y 2025, fue parte de la Sub-20 de la Selección de Costa Rica. En este nuevo año, Wanchope ya no fue convocado. Con este traspaso, también pretende regresar a las filas del seleccionado menor, que se jugará el boleto al Mundial 2027.

Con respecto a la plantilla que comanda Hernán Medford, no habrá más fichajes, salvo que haya una lesión de gravedad o una nueva salida de las piezas claves. El propio entrenador confirmó días atrás que el plantel está cerrado de cara al campeonato nacional.

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