Argentina enfrentará este domingo a España por el bicampeonato, mientras la FIFA analiza la bandera exhibida tras eliminar a Inglaterra.

Argentina está a un partido de volver a hacer historia. Este domingo 19 de julio, la selección dirigida por Lionel Scaloni enfrentará a España en la final del Mundial 2026, con la posibilidad de conquistar su segunda Copa del Mundo consecutiva.

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La Albiceleste llega al encuentro decisivo después de vencer 2-1 a Inglaterra en una semifinal cargada de tensión, que se definió gracias a los goles agónicos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

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El reclamo argentino por las Islas Malvinas

Durante los festejos por el pase a la final, varios futbolistas argentinos desplegaron una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, un gesto desafiante que recorrió el mundo y provocó una reacción inmediata en el Reino Unido.

Mediante un comunicado oficial, el Gobierno del Reino Unido reafirmó su inconsecuente postura sobre la soberanía de las islas (¡separadas por 12.780 kilómetros de Londres!)y pidió que la FIFA investigue lo sucedido durante la celebración posterior a la semifinal.

Argentina golpeó a los ingleses por duplicado (Getty Images).

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El reglamento de la FIFA prohíbe exhibir mensajes políticos antes, durante o después de los encuentros. Esa normativa abre la posibilidad de una sanción económica para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y, en un escenario más severo, de medidas disciplinarias contra los futbolistas involucrados. No obstante, hasta el momento no fue anunciada ninguna suspensión para la final.

La Casa Blanca respalda a Argentina antes de la final

En medio de la presión británica, Andrew Giuliani, responsable del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, defendió el derecho de los futbolistas argentinos a expresarse dentro de Estados Unidos.

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“Argentina ha recibido luz verde por parte del grupo de trabajo de la FIFA de la Casa Blanca para exhibir nuevamente su pancarta de las Malvinas si ganan la Copa del Mundo el domingo”, informó Sky Sports News.

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El respaldo estadounidense, sin embargo, no equivale a una autorización de la FIFA. La Casa Blanca puede defender la libertad de expresión de los jugadores dentro del territorio norteamericano, pero no tiene autoridad para anular el reglamento deportivo ni impedir una eventual sanción disciplinaria.

¿Se repetirá el “banderazo” por Malvinas?

Ahora, los jugadores argentinos saben que cuentan con el respaldo político del país anfitrión para expresar su postura, aunque también conocen el riesgo de volver a desafiar las normas de la competición.

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La posibilidad de repetir el “banderazo” dependerá, en primer lugar, de lo que ocurra ante España. Una victoria convertiría a la Argentina de Scaloni en bicampeona mundial y abriría una nueva celebración sobre el césped. Allí podría reaparecer el mensaje por Malvinas que desató la reacción británica y puso a la Casa Blanca frente a la FIFA en las horas previas al partido más importante del torneo.