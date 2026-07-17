Este sábado, en Miami, Francia vs. Inglaterra juegan el partido que nadie hubiese querido antes de las semifinales.

Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado 18 de julio por el partido que definirá el tercer puesto del Mundial 2026. Después de quedar eliminadas en semifinales, las dos potencias europeas buscarán despedirse del torneo con una victoria y la medalla de bronce.

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El compromiso se disputará en Miami, un día antes de la final entre Argentina y España.

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A qué hora juegan Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026

El partido se jugará este sábado 18 de julio de 2026 en el Miami Stadium, nombre oficial utilizado durante el Mundial para el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Estos son los horarios para Centroamérica:

3:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 4:00 p. m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Inglaterra en Centroamérica

Costa Rica: TDMAX y FOX Sports.

TDMAX y FOX Sports. Guatemala: Tigo Sports.

Tigo Sports. Honduras: Tigo Sports.

Tigo Sports. El Salvador: Tigo Sports.

Tigo Sports. Nicaragua: Tigo Sports.

Tigo Sports. Panamá: Tigo Sports.

Para seguirlo por streaming, los abonados podrán utilizar las plataformas digitales correspondientes a Tigo Sports, TDMAX y FOX Sports, de acuerdo con el servicio disponible en cada país.

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Cómo llegan Francia e Inglaterra

Francia avanzó con puntaje perfecto durante la primera fase y superó a Suecia, Paraguay y Marruecos en las rondas eliminatorias. Su recorrido terminó en semifinales, donde España se impuso por 2-0.

Inglaterra eliminó a República Democrática del Congo, México y Noruega antes de encontrarse con Argentina. Los ingleses comenzaron ganando la semifinal con un gol de Anthony Gordon, pero Enzo Fernández y Lautaro Martínez le dieron la vuelta al resultado en los minutos finales.

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Francia perdió con España; Inglaterra, con Argentina. (Getty Images)

Posibles alineaciones de Francia vs. Inglaterra

Los dos entrenadores podrían realizar modificaciones debido al desgaste acumulado y al poco tiempo de recuperación después de las semifinales. Didier Deschamps no tendría disponible a William Saliba, mientras que Thomas Tuchel deberá evaluar la condición física de Reece James.

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Estas serían las posibles formaciones:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Manu Koné, Warren Zaïre-Emery; Rayan Cherki, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Manu Koné, Warren Zaïre-Emery; Rayan Cherki, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. Didier Deschamps. Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

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Quién es el árbitro de Francia vs. Inglaterra

La FIFA designó al venezolano Jesús Valenzuela como árbitro principal del partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

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El equipo arbitral estará integrado por: