Dónde ver EN VIVO Argentina vs. España por la final del Mundial 2026: hora, TV y streaming en Centroamérica

Argentina y España se enfrentan por primera vez en una final de un Mundial y aquí te contamos los detalles de partido.

Argentina y España juegan este domingo 19 de julio la final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. La Albiceleste busca defender el título obtenido en Qatar 2022 y conquistar su cuarta Copa del Mundo, mientras que la Roja intenta levantar el trofeo por segunda vez después de su consagración en Sudáfrica 2010.

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Será nada menos que el partido número 104 y el que cerrará la primera edición del Mundial con 48 selecciones. El encuentro enfrentará a dos equipos que llegan invictos y que solamente necesitan una victoria más para quedarse con el título más deseado.

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A qué hora juegan Argentina vs. España por la final

El partido se disputa el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, conocido habitualmente como MetLife Stadium.

Estos son los horarios para Centroamérica:

1:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p. m.: Panamá.

En Nueva Jersey, la final comenzará a las 3:00 p. m. hora local. La ceremonia de clausura arrancará a la 1:30 p. m., 90 minutos antes del saque inicial; es decir, a las 11:30 a. m. en la mayor parte de Centroamérica y a las 12:30 p. m. en Panamá.

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Dónde ver Argentina vs. España en Centroamérica

Costa Rica: Canal 7 por televisión y TDMAX, incluida su señal FOX+, por streaming.

Canal 7 por televisión y TDMAX, incluida su señal FOX+, por streaming. Guatemala: Tigo Sports por televisión y mediante la aplicación y la web de la plataforma.

Tigo Sports por televisión y mediante la aplicación y la web de la plataforma. Honduras: Canal 5 de Televicentro por televisión, Deportes TVC+ por streaming y Radio HRN.

Canal 5 de Televicentro por televisión, Deportes TVC+ por streaming y Radio HRN. El Salvador: Canal 4 por televisión y TCS GO por streaming.

Canal 4 por televisión y TCS GO por streaming. Nicaragua: Canal 10 por televisión y la señal en vivo disponible en la plataforma digital del canal.

Canal 10 por televisión y la señal en vivo disponible en la plataforma digital del canal. Panamá: TVN y TVMAX por televisión; TVN Pass y el canal de YouTube de TVMAX Panamá por internet. También habrá cobertura de TVN Radio 96.5 FM.

La disponibilidad de las señales digitales puede estar limitada al territorio de cada país y, en algunos casos, requiere una suscripción o iniciar sesión con un operador de televisión.

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Cómo llega Argentina a la final del Mundial 2026

Argentina ganó los siete partidos que disputó en el torneo. Terminó primera en el Grupo J después de vencer a Argelia, Austria y Jordania, y luego superó cuatro eliminatorias consecutivas.

El equipo de Lionel Scaloni marcó 19 goles y recibió siete. En la semifinal estuvo cerca de quedar eliminado ante Inglaterra, pero remontó el partido con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos finales. Lionel Messi dio las dos asistencias.

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Su recorrido en la fase eliminatoria fue:

Dieciseisavos de final: Argentina 3-2 Cabo Verde.

Argentina 3-2 Cabo Verde. Octavos de final: Argentina 3-2 Egipto.

Argentina 3-2 Egipto. Cuartos de final: Argentina 3-1 Suiza.

Argentina 3-1 Suiza. Semifinal: Inglaterra 1-2 Argentina.

La Albiceleste disputa su segunda final consecutiva y busca convertirse en la tercera selección que logra defender el título mundial, después de Italia en 1938 y Brasil en 1962.

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Cómo llega España a la final del Mundial 2026

España también llega invicta. La Roja comenzó con un empate sin goles ante Cabo Verde, pero después encadenó seis victorias consecutivas y solamente recibió un gol en todo el torneo.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente derrotó 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay para ganar el Grupo H. En las eliminatorias dejó en el camino a Austria, Portugal, Bélgica y Francia.

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Su recorrido en la fase eliminatoria fue:

Dieciseisavos de final: España 3-0 Austria.

España 3-0 Austria. Octavos de final: Portugal 0-1 España.

Portugal 0-1 España. Cuartos de final: España 2-1 Bélgica.

España 2-1 Bélgica. Semifinal: Francia 0-2 España.

Mikel Oyarzabal y Pedro Porro marcaron los goles de la victoria ante Francia. España regresa a una final mundialista por primera vez desde Sudáfrica 2010, cuando consiguió el único título de su historia.

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Quién es el árbitro de Argentina vs. España

El árbitro principal de la final será el esloveno Slavko Vinčić, de 46 años. Será el primer juez de su país en dirigir el partido decisivo de una Copa del Mundo.

Vinčić también estuvo a cargo de la final de la Europa League 2022 y de la Champions League 2024. En el Mundial 2026 dirigió tres encuentros antes de recibir la designación para Argentina vs. España.

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La terna y el equipo arbitral estarán integrados por: