¿Por qué no juega Antoine Griezmann en Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026?

Antoine Griezmann no aparece en la formación de Francia ni entre los suplentes frente a Inglaterra, y su ausencia no está relacionada con una lesión, una suspensión ni una decisión táctica de Didier Deschamps.

Este sábado 18 de julio, la Selección de Francia enfrenta a Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro se disputa en Miami y representa la última oportunidad para cerrar el torneo con una victoria y la medalla de bronce.

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Los galos llegan golpeados después de caer por 2-0 frente a España en las semifinales, resultado que terminó con su sueño de disputar una tercera final mundialista consecutiva. Del otro lado estará el equipo de Thomas Tuchel, que perdió 2-1 ante Argentina tras comenzar ganando con un gol de Anthony Gordon.

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Para quienes no siguieron de cerca la renovación de Francia, puede resultar llamativo que Antoine Griezmann no aparezca en el equipo titular ni en el banco de suplentes. El atacante fue durante una década una pieza fundamental del seleccionado, ganó el Mundial de Rusia 2018 y también participó del camino hasta la final de Qatar 2022.

¿Por qué no juega Antoine Griezmann?

Griezmann no juega frente a Inglaterra porque se retiró de la Selección de Francia. El delantero anunció el final de su carrera internacional el 30 de septiembre de 2024, casi dos años antes del Mundial 2026, y desde entonces no volvió a integrar las convocatorias de Deschamps.

La salida del “Principito” aceleró la renovación del ataque de Les Bleus y abrió espacio para nombres como Michael Olise, Bradley Barcola y Désiré Doué. A su vez, Kylian Mbappé asumió todavía más responsabilidades como capitán y principal referente ofensivo del equipo.

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Griezmann se retiró del fútbol internacional en 2024 (Getty).

Griezmann cerró su etapa internacional después de disputar 137 partidos, marcar 44 goles y aportar 33 asistencias. Además del título mundial obtenido en 2018, ganó la Nations League en 2021 y fue protagonista de la selección que terminó subcampeona en Qatar 2022.

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Así, aunque continúa activo en el fútbol de clubes, no existe ninguna posibilidad de que aparezca ante Inglaterra. Su ciclo con Les Bleus terminó definitivamente en 2024 y Francia afrontará su último partido del Mundial 2026 con una generación ofensiva renovada.