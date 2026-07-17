El duro mensaje de Jafet Soto contra Mariano Torres tras lesionar a Emerson Bravo: “No sé qué se cree”

Este viernes, el Club Sport Herediano se quedó con su segundo título en menos de una semana. Después de haberle ganado a Alajuelense en la Supercopa, ahora lo hizo contra Saprissa en la Recopa tras imponerse por 1-0 en el resultado final.

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En el final del primer tiempo, se produjo la gran polémica de la noche debido a una fuerte infracción de Mariano Torres. El capitán de Saprissa le dejó la pierna levantada a Emerson Bravo y vio la tarjeta roja luego de la revisión de Madrigal en el VAR.

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El futbolista de Herediano no pudo seguir producto del golpe y pidió el cambio. Luego del partido, Jafet Soto habló sobre este tema y le dejó un duro mensaje al capitán de los morados. El presidente se mostró muy molesto y no dudó en criticar el accionar del 20.

“Sabemos el nivel de competencia y hoy lo vimos en el primer tiempo con esa entrada criminal por parte de Mariano. Creo que el árbitro hizo lo que tenía que hacer, pero después quedarse, porque no se me da la gana salir de la cancha… no sé qué se cree ese muchacho. No sé qué se cree“, disparó el mandamás del Team.

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Y continuó: “Nada más es un jugador más que va a pasar sobre la historia de un gran equipo. Es uno más. La historia de ese equipo es muy rica como para irrespetar y quedarse en la cancha porque no quiere salir. Honestamente no sé que se cree, honestamente no tengo la menor idea“.

Al presidente rojiamarillo no le gustó que Mariano Torres se tomara su debido tiempo para salir del terreno de juego. El capitán morado le reclamó al árbitro, pero luego se quedó quieto y demoró en abandonar la cancha después de ver la tarjeta roja.