Despedida del Moyo Contreras EN VIVO: minuto a minuto del partido homenaje del ídolo de Comunicaciones

Siga el minuto a minuto del partido de despedida de José Manuel El Moyo Contreras.

José Contreras se va de los albos como uno de los máximos referentes de su historia.

José Contreras brinda declaraciones a un patrocinador a hora y media antes del pitazo inicial.

Carlos Ruiz es el uno de los invitados más llamativos del partido de despedida.

Las figuras que estarán en la despedida del Moyo Contreras

Siga el minuto a minuto del partido de despedida de José Contreras con la presencia de varias figuras históricas.

José Manuel Contreras se retiró del futbol profesional tras la temporada 2025-2026, pero este viernes tendrá su partido de despedida en el estadio Cementos Progreso cuando el plantel actual de Comunicaciones enfrente a los Amigos del Moyo.

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El partido del adiós de Contreras será una auténtica fiesta blanca, en la que varias figuras de antaño estarán en el terreno de juego, en especial los que pudieron compartir vestuario con el centrocampista y así ser homenajeados por los seguidores.

Hay que recordar que el juego será con el actual plantel crema, frente a los ambos del Moyo, en esta segunda escuadra habrá varias figuras y leyendas, pero no solo del club, sino también estará Carlos Ruiz, quien es considerado el mejor jugador de la historia de Guatemala, además de otras sorpresas.

¿A qué hora se jugará el partido de despedida del Moyo Contreras?

El juego del adiós de José Manuel Contreras se realizará este 17 de julio a las 20:00 horas, en las instalaciones del estadio Cementos Progreso.

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¿Dónde ver EN VIVO el juego de despedida del Moyo Contreras?

El partido del adiós de José Manuel Contreras será transmitido por Canal 13.