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Sorpresa en Saprissa: Fidel Escobar podría salir de Costa Rica y este sería su nuevo destino

El defensor panameño es buscado por dos competencias de Concacaf para salir de Saprissa.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El defensor podría salir al extranjero.
© Prensa SaprissaEl defensor podría salir al extranjero.

El futuro de Fidel Escobar podría estar lejos del Deportivo Saprissa en esta nueva temporada. A horas del primer partido del Monstruo después del receso, el defensor panameño que participó en el Mundial 2026 es seguido de cerca desde Norteamérica.

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El nombre del defensor de la Selección de Panamá estuvo, semanas atrás, entre las posibles salidas para liberar el cupo de extranjero. Ahora que se fue Tomás Rodríguez, se creía que Escobar se mantendría en el club, pero resultó todo lo contrario.

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Según cuentan desde Panamá, precisamente el periodista José Ángel Rodríguez, el de Saprissa tiene ofertas para continuar su carrera en el exterior. Tanto en la Liga MX como en la Major League Soccer están detrás de los pasos del zaguero panameño.

Fidel Escobar tiene ofertas de la Liga MX y la MLS

A horas de la Recopa contra Herediano, el periodista manifestó: “Se habla de ofertas. Me mencionan de México y Estados Unidos que podrían ser las opciones. Le están buscando salida“.

Además de los destinos que lo quieren, el periodista también expuso que la institución morada le está buscando una salida. Sería una gran sorpresa, ya que Fidel Escobar juega para Saprissa desde el 2022 de manera interrumpida y siendo una figura indiscutida en todos estos años.

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Saprissa busca la salida de Fidel Escobar

Cabe aclarar que Fidel tiene contrato con el conjunto tibaseño hasta finales de este 2026. Esto genera que Saprissa le busque una salida en este mismo mercado para obtener ingresos a través de una venta. En diciembre, se marcharía libre sin dejarle nada al club.

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