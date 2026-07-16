El entrenador de Saprissa lo adelantó en conferencia de prensa antes de jugar la Recopa contra Herediano.

Este jueves, Hernán Medford estuvo presente en la conferencia de prensa previa al partido que tendrá el Deportivo Saprissa contra Herediano en las próximas horas. El conjunto tibaseño debuta en esta temporada con un juego que define al campeón de la Recopa.

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En la previa de lo que puede significar un nuevo título de Saprissa, después de su aniversario número 91, el técnico del Monstruo adelantó una decisión que tomó junto al club que no le gustará a los aficionados, quienes exigen la llegada de más jugadores.

Medford confirmó que la plantilla de Saprissa está cerrada y no habrá más fichajes para la nueva temporada. Si bien el mercado en Costa Rica finaliza a mediados de septiembre, no sumarán más refuerzos según manifestó el entrenador.

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Hernán Medford confirma que no llegarán más refuerzos a Saprissa

“Creo que está cerrada, no damos para más“, aseguró Medford sobre la plantilla de los morados para afrontar el Apertura 2026 y también la Copa Centroamericana. El Monstruo buscará mejorar su rendimiento en el certamen internacional con respecto a lo hecho en las últimas ediciones.

Mostrando su conformidad con los jugadores que tiene Saprissa, el Pelícano manifestó que el equipo puede salir campeón y levantar la tan esperada 41: “El equipo está para buscar el campeonato sin importar lo que pase mañana“.

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Los fichajes que llegaron a Saprissa para este mercado

Andrey Soto, Keyshwen Arboine, Sebastián Padilla y Shawn Johnson fueron los fichajes del Monstruo en este mercado. También se dieron los regresos de Douglas Sequeira y Samir Taylor, aunque éste último volvería a irse en este mismo período de transferencias.