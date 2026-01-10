Vladimir Quesada en jaque: las siete bajas confirmadas que alarman a Saprissa en el inicio del Clausura 2026

El próximo martes 13 de enero, el Deportivo Saprissa abrirá su participación en el Torneo Clausura 2026 recibiendo a Puntarenas FC, en un encuentro programado para las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica) en San Juan de Tibás.

Mientras afina detalles para el debut, el cuerpo técnico de Vladimir Quesada debe lidiar con siete bajas confirmadas que condicionan seriamente la planificación del arranque. A continuación, el repaso de las ausencias que obligan al DT del Monstruo a rearmar su equipo.

Tres bajas administrativas

Ninguno de los refuerzos extranjeros podrá decir presente ante los porteños. “Lamentablemente todavía no pueden saltar al terreno de juego, no pueden estar con nosotros, pero esperamos que lo más pronto posible se puedan resolver estas situaciones”, explicó Vladimir Quesada sobre los trámites que el club aún no logró destrabar.

De este modo, Saprissa no contará con el panameño Tomás Rodríguez, el nicaragüense Bancy Hernández ni el cubano Luis Paradela. Los únicos fichajes habilitados para la jornada inaugural serán el guardameta Minor Álvarez y el volante Rachid Chirino.

El debut de Tomás Rodríguez deberá esperar (Instagram).

Una baja disciplinaria

El lateral derecho Gerald Taylor fue sancionado con dos partidos por el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol tras la entrada descalificadora contra Creichel Pérez en la final del Apertura 2025; recién volverá en la jornada 3 ante Sporting FC. A esta situación se le suma la venta de Kenay Myrie al FC Copenhagen, que abre el interrogante sobre quién ocupará el carril derecho en el debut.

Gerald Taylor deberá cumplir dos partidos de suspensión (Saprissa).

Tres bajas por lesión

La enfermería morada completa el cuadro con tres ausencias más. La más sensible es la de Óscar Duarte: el zaguero sufrió ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla derecha en la final ante Liga Deportiva Alajuelense. Fue operado con éxito, pero afronta una rehabilitación extensa que lo marginará de todo el Clausura 2026.

Óscar Duarte afronta un largo proceso de rehabilitación (Saprissa).

Newton Williams también quedará afuera del campeonato. El delantero continúa recuperándose de una grave lesión de rodilla sufrida en su debut con la “S”, por lo que el club decidió no inscribirlo para liberar cupos de extranjeros.

Por último, Deyver Vega fue sometido a una artroscopia por una lesión en el cartílago de la rodilla; aunque no se informaron plazos oficiales para su recuperación, parece seguro que el extremo de 33 años no estará disponible en el arranque del torneo.