Rolando Fonseca le da un filoso consejo a Wanchope para evitar el despido en Saprissa: “Con Vladimir ganaban”

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento delicado bajo la dirección de Paulo Wanchope, quien no ha logrado encontrar la fórmula para revertir los malos resultados. La derrota más reciente en Copa Centroamericana frente al Independiente de Panamá (1-0) encendió aún más las alarmas.

Sobre este escenario se desató una oleada de críticas, entre ellas las de Rolando Fonseca, que cuestionó con dureza el rendimiento del equipo y la falta de claridad en su funcionamiento mencionando incluso dentro de la ecuación un consejo que involucra a Vladimir Quesada.

Por otro lado, en el ámbito local la situación no mejora para Wanchope, pues la goleada recibida frente a Cartaginés (3-0) y el empate ante Liberia (2-2) han dejado al equipo sin argumentos sólidos.

El filoso consejo de Rolando Fonseca a Paulo Wanchope en Saprissa

Rolando Fonseca lanzó fuertes críticas al camerino de Saprissa, asegurando que con exigencias de mayor profesionalismo, disciplina y compromiso los resultados no han acompañado al equipo.

Además, fue directo con Paulo Wanchope, aconsejándole tomar decisiones firmes y recordar que, como técnico, él es el principal responsable de lo que sucede. “Paulo tome decisiones, es usted el responsable, el primero que se va a ir es usted, es usted el responsable por estar resguardando a varios que no te amparan a vos”, comentó Rolando Fonseca.

“Con Vladimir ganaban, clasificaban, lograban torneos, opero varios jugadores de ellos decían que no iban al gimnasio, que les permitían estar pasados de peso, pero llegó alguien a exigirles peso, profesionalismo, intensidad, más juego y resulta que ahora hay menos resultados“, afirmó Rolando Fonseca para Teletica Deportes.

La exigencia como punto de quiebre en Saprissa

Las palabras de Rolando Fonseca dejan en evidencia que el problema de Saprissa no solo pasa por los resultados, sino también por la disciplina y el compromiso dentro del camerino.

Sus críticas apuntan a la necesidad de asumir responsabilidades y elevar el nivel de exigencia, ya que de lo contrario el equipo difícilmente podrá recuperar la competitividad que lo ha caracterizado a lo largo de su historia.