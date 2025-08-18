Preocupación en Saprissa: revelan nueva deuda del morado por dos fichajes que fracasaron

El Deportivo Saprissa, campeón nacional y referente histórico del fútbol costarricense, atraviesa un momento delicado en sus finanzas. Un informe de auditores independientes reveló que el club tuvo que recurrir a un préstamo fiduciario.

¿De cuánto es el préstamo que sacó Saprissa y por cuáles jugadores?

El préstamo pedido por el Morado fue de $545.000 (¢277 millones) en febrero de 2025, en medio de deudas millonarias con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y con el Ministerio de Hacienda.

La operación crediticia fue otorgada por el BAC San José a seis meses plazo y con un interés fijo del 6,75%. Si bien el informe financiero no detalla el destino del dinero, la fecha del desembolso coincide con el trámite de permisos laborales que tenían pendientes los extranjeros Sabin Merino (España) y Nicolás Delgadillo (Argentina), quienes no podían debutar mientras Saprissa mantuviera deudas con la CCSS y Tributación.

La situación resulta aún más preocupante para la afición tibaseña porque tanto Merino como Delgadillo, por quienes se habría invertido un esfuerzo económico y administrativo considerable, han dejado más dudas que certezas.

Merino y Delgadillo fracasaron en Saprissa.

Merino apenas tuvo apariciones esporádicas, aunque logró marcar en el clásico ante Alajuelense (1-1), mientras que Delgadillo prácticamente no ha tenido protagonismo. Ambos refuerzos han sido catalogados por la crítica como apuestas fallidas que, además de su bajo aporte deportivo, habrían contribuido a incrementar la presión financiera del club.

Deudas millonarias con la Caja y Hacienda

Según los estados financieros al 31 de diciembre de 2024, Saprissa mantenía deudas con la CCSS por ¢63,9 millones y con Tributación por ¢146,7 millones correspondientes al IVA de diciembre. En total, los montos ascendían a ¢210,6 millones, una cifra que complicó los trámites de regularización para sus futbolistas extranjeros.

El reglamento de Migración es claro: ningún club puede tramitar permisos de trabajo si mantiene cuentas pendientes con la Caja y el fisco. En este caso, el crédito habría sido la vía para ponerse al día y habilitar a los refuerzos.