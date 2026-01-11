De Costa Rica a El Salvador: Marvin Solano ficha en Firpo a un cinco veces campeón con Alajuelense

Después de cortar una sequía de títulos que duró doce largos años, Firpo se prepara para pelear por el bicampeonato del fútbol salvadoreño en el Torneo Clausura 2026.

Como parte de su preparación, teniendo en cuenta que el próximo semestre jugará también la Copa Centroamericana, el club organizó una serie de amistosos en Honduras. El primero terminó en triunfo 2-1 sobre Motagua, pero los otros dos que tenía en agenda, contra Real España y Platense, se suspendieron por motivos desconocidos.

En esta gira fallida por suelo catracho, ya dijo presente uno de los refuerzos que el experimentado entrenador costarricense Marvin Solano cerró en plena Navidad.

El ex campeón con Alajuelense que se suma a Firpo

“El 23 de diciembre, don Marvin me puso un mensaje diciéndome que ocupaba hablar conmigo y el 24 me llamó para consultarme si quería ser parte del cuerpo técnico del Firpo“, le contó Kevin Sancho, recordado exfutbolista de Alajuelense, a La Teja.

Sancho, de 41 años, viene de ser auxiliar en Marineros de la Liga de Ascenso. Esa fue su primera experiencia en los banquillos tras ponerle fin a una extensa carrera en 2023 defendiendo los colores de Puntarenas FC, el club en el que debutó en 2003. Allí conquistó la histórica Copa Interclubes de la UNCAF ante Olimpia. Y en 2022, ayudó a guiarlo nuevamente a Primera División como capitán y figura.

Pero en el medio tuvo un gran paso por la Liga, donde fue cinco veces campeón nacional (Invierno 2010, Verano 2010, Invierno 2011, Invierno 2012 e Invierno 2013). También se coronó con Pérez Zeledón (Apertura 2017). Y militó en Herediano, Liberia, Uruguay de Coronado, Marineros de Puntarenas, Manta FC de Ecuador y UCR.

En este último club fue dirigido por Solano: “A don Marvin lo tuve como entrenador y hemos tenido una buena relación, nos comunicábamos de vez en cuando. Hace un tiempo tuve la posibilidad de ir al cuerpo técnico de Puntarenas, con él, pero no se dio. (…) Días después de que quedó campeón en El Salvador le envié un mensaje, dándole mis felicitaciones por el título y no esperaba lo que iba a pasar días después“, contó Sancho.

Kevin Sancho intercambiando conceptos con Marvin Solano. (Foto: LA Firpo)

El ex lateral derecho trabaja con Firpo desde el 5 de enero y se mostró ávido de comenzar este nuevo desafío: “Gracias a Dios pude jugar en Costa Rica y en el extranjero, fueron 20 años y no cualquiera puede tener esa trayectoria. Vengo con muchas ganas de trabajar, enseñar, contar mis experiencias para motivar a los jóvenes y los jugadores en general tienen muchas ganas de crecer como personas“, concluyó.