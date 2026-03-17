Guatemala no lo tendrá: Luis Fernando Tena atraviesa un delicado momento que complica el partido contra Argentina

La Selección de Guatemala tiene previsto medirse a la Selección de Argentina el próximo 31 de marzo, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA cuya sede todavía no ha sido oficializada.

Sin embargo, el panorama del combinado chapín llega condicionado por la situación de Luis Fernando Tena, quien atraviesa un momento de salud delicado que añade incertidumbre y complica la preparación del equipo para ese compromiso.

ver también Argentina confirma que jugará contra Guatemala: cuándo y dónde será el amistoso previo al Mundial 2026

¿Cuál es la situación de salud que atraviesa Luis Fernando Tena?

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez, Luis Fernando Tena habría sido operado en dos ocasiones desde la noche del viernes, una situación que le impediría dirigir a Guatemala ante Argentina.

Mientras se esperan noticias oficiales sobre su evolución, el foco está puesto en su recuperación y en cómo el equipo afrontará este compromiso en medio de un panorama inesperado.

Luis Fernando Tena – Selección de Guatemala

A partir de esa información, el comunicador apuntó que todo hace indicar que Salvador Reyes sería quien asuma el mando del equipo de manera interina, mientras se mantiene la expectativa y se esperan novedades oficiales sobre el estado del entrenador mexicano.

Publicidad

Publicidad

“Bomba. Han operado del viernes para noche dos veces a Luis Fernando Tena de la vesícula en México. Por lo tanto, me parece que el entrenador mexicano no dirige contra Argelia y Argentina, creo que va a dirigir Salvador Reyes. Pendientes.”, compartió el periodista Juan Carlos Gálvez en su cuenta oficial de X.

Juan Carlos Gálvez en su cuenta oficial de X

Publicidad

Datos extras

Luis Fernando Tena habría sido operado dos veces de la vesícula desde la noche del viernes, según reportó el periodista Juan Carlos Gálvez .

desde la noche del viernes, según reportó el periodista . Esa situación impediría que Tena dirija los partidos ante Argelia y Argentina , por lo que su ausencia sería una baja importante para el equipo.

, por lo que su ausencia sería una baja importante para el equipo. Salvador Reyes perfila como relevo interino en el banquillo, mientras se esperan noticias oficiales sobre la evolución del técnico mexicano.