Alarma en Alajuelense: las 4 figuras de Machillo Ramírez que podrían irse gratis en exactamente 100 días

Aunque todavía falta la mitad más importante del primer semestre de 2026, en Liga Deportiva Alajuelense ya empiezan a planificar lo que será la próxima temporada, para la cual la directiva rojinegra espera contar con el bicampeonato nacional en su vitrina y poder seguir disfrutando de Óscar “Machillo” Ramírez en el banquillo de DT, quien definirá su continuidad luego del Clausura 2026.

En este contexto, hay cuatro futbolistas importantes para el histórico entrenador que están a tres meses de vencer su contrato y todavía no han llegado a un acuerdo por su renovación.

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Según el reglamento de la FIFA, esto ya los habilita a tener negociaciones y firmar un precontrato con cualquier equipo interesado. En Fútbol Centroamérica les contamos quiénes son estas figuras en peligro:

Ronald Matarrita

Uno de los indiscutidos de Machillo Ramírez. El número 22 de Alajuelense firmó un contrato por dos años a mediados de 2024, por lo que su vínculo termina en junio. Registra 138 partidos en Alajuela, con 4 goles y 13 asistencias.

Ronald Matarrita (LDA).

Joel Campbell

La directiva aún no ha definido su plan de acción con el experimentado atacante, pero al día de hoy su continuidad parece complicada. El problema es que Campbell tiene uno de los salarios más elevados de la planilla actual, y su rendimiento dentro del campo está muy lejos de justificarlo.

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Joel Campbell (LDA).

Machillo Ramírez utiliza al ex Arsenal como un recambio confiable cuando necesita enfriar los partidos, pero rara vez lo alinea como titular en un partido definitorio. El formado en Saprissa llegó al club en 2023 y desde ese entonces jugó 104 partidos (con una salida al Atlético Goianiense en el medio), anotó 23 goles y repartió 11 asistencias.

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Ronaldo Cisneros

La gran referencia ofensiva de Alajuelense. Desde su llegada en agosto de 2025, el delantero mexicano de 28 años ha anotado 13 goles en 35 partidos y fue fundamental para la obtención de la ansiada estrella 31.

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Ronaldo Cisneros (LDA).

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Queda claro que la directiva rojinegra buscará retenerlo, pero hay un gran obstáculo: Cisneros se encuentra a préstamo y el dueño de su ficha es Querétaro. Su extraordinario nivel goleador en Costa Rica hace muy probable que el equipo dueño de su pase decida repatriarlo al finalizar la cesión en junio, devolviéndolo a competir a la Liga MX.

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Fernando Piñar

Aunque la Liga ya está cerca de acordar la renovación del lateral derecho de 24 años, lo cierto es que hasta que el club no anuncie de manera oficial su continuidad no se pueden tener certezas sobre lo que depara el futuro de Piñar. Fue fichado en julio de 2024 y acumula 73 partidos con el uniforme rojinegro.

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En síntesis

–Cuenta regresiva en Alajuela: Fernando Piñar, Ronald Matarrita, Joel Campbell y Ronaldo Cisneros finalizan su vínculo con Liga Deportiva Alajuelense el próximo 30 de junio.

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–Vía libre según la FIFA: Al restarles menos de seis meses de contrato, el reglamento internacional ya los habilita para negociar y firmar un precontrato con cualquier otro equipo a costo cero.

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–Escenarios complejos: Mientras se define el futuro de Piñar y Matarrita, la Liga debe resolver qué hacer con el alto salario de Campbell y se enfrenta a la altísima probabilidad de que el goleador Cisneros regrese a México.