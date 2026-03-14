Depende de Machillo Ramírez: los tres refuerzos que Alajuelense ya tiene asegurados para el próximo mercado de fichajes

Como es habitual, se espera que el próximo mercado de fichajes del fútbol de Costa Rica tenga a la Liga Deportiva Alajuelense como uno de sus grandes protagonistas.

Por su poderío económico y peso histórico, el equipo rojinegro está acostumbrado a dar que hablar en las ventanas de transferencias, y ya sea que en este Clausura 2026 consiga o no el ansiado bicampeonato nacional, es probable que la gerencia deportiva comandada por Carlos Vela salga a fichar con agresividad.

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Sin embargo, el entrenador Óscar “Machillo” Ramírez también podría reforzar sus filas con tres futbolistas a costo cero. ¿Cómo es posible? Se trata de jugadores que pertenecen a la Liga y se encuentran cedidos en otros equipos, pero cuyos préstamos están cerca de finalizar. Cuando eso ocurra, deberán regresar a Alajuela para que el histórico estratega defina si tienen lugar en su proyecto deportivo.

Tres posibles refuerzos para el Macho

Daniel Chacón es uno de los casos que deberá evaluarse con detenimiento. El zaguero de 24 años fue prestado al Municipal Liberia a mediados de 2025 con el objetivo de recuperar ritmo competitivo tras su regreso de la MLS.

Sin embargo, poco después de firmar con los Coyotes sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla, lesión que lo mantiene apartado de las canchas hasta el día de hoy.

Daniel Chacón se recupera de una grave lesión (Instagram).

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Su pase sigue perteneciendo a la Liga, por lo que en junio deberá regresar a Alajuela para definir su futuro. Con el extenso historial de lesiones que arrastra y varios meses sin actividad, su continuidad en el club luce complicada. Pero si el ojo clínico de Machillo Ramírez considera que todavía hay potencial por recuperar, no sería extraño verlo nuevamente en el proyecto rojinegro.

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El segundo nombre es John Paul Ruiz. El lateral izquierdo de 21 años también fue cedido a Liberia para sumar minutos, ya que en Alajuelense la titularidad indiscutida en esa posición pertenece a Ronald Matarrita.

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John Paul Ruiz está cedido en Liberia (LDA).

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Aunque Ruiz firmó contrato con los guanacastecos hasta finales de 2026, su buen rendimiento ha llamado la atención. El propio entrenador aurinegro, José Saturnino Cardozo, anticipó que la Liga podría reclamar su regreso anticipado. “Yo con Ruiz hablé y le dije que me gusta mucho; también le comenté que si se enfocaba en jugar, él es un futbolista extraordinario y es de Selección. Seguramente la Liga lo pedirá cuando termine el torneo”, comentó el estratega paraguayo.

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El tercer caso es el de Esteban Cruz. Sin espacio en el primer equipo rojinegro, el centrodelantero de 21 años y 1,83 metros fue cedido a la AD Sarchí —el equipo satélite de los manudos en la Liga de Ascenso— a principios de 2026.

Esteban Cruz está jugando en la AD Sarchí (Repretel).

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El préstamo es por seis meses, por lo que al finalizar la temporada volverá a entrenarse bajo las órdenes de Machillo Ramírez, quien evaluará si el joven atacante está listo para ganarse un lugar en el primer equipo, donde hasta ahora registra 10 partidos oficiales y un grito de gol.

En síntesis

-Alajuelense podría sumar hasta tres refuerzos a costo cero en el próximo mercado de fichajes con el regreso de jugadores que hoy están a préstamo.

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-Daniel Chacón, John Paul Ruiz y Esteban Cruz deberán volver a la Liga cuando finalicen sus cesiones, quedando a disposición de Óscar “Machillo” Ramírez.

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-El entrenador rojinegro será quien defina si los tres futbolistas continúan en el plantel o vuelven a salir cedidos.