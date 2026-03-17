“Hay molestia”: Campeón con Saprissa dice lo que nadie se anima sobre Tomás Rodríguez e involucra a Hernán Medford

La situación alrededor de Tomás Rodríguez vuelve a generar ruido, luego de que un ex campeón con Saprissa se atreviera a poner sobre la mesa un tema del que pocos hablan públicamente

Tomás Rodríguez no está convirtiendo los goles que en Saprissa esperaban y en muchos partidos eso ha pasado factura. Sobre todo en la última derrota ante Cartaginés en donde el delantero panameño no estuvo fino y las críticas también llovieron sobre Hernán Medford.

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Molestia por Tomás Rodríguez salpica a Medford en Saprissa

Medford le volvió a dar la oportunidad en el once titular a Tomás Rodríguez por encima de Ariel Rodríguez en la derrota ante Cartaginés y no funcionó en el frente de ataque.

En el programa Seguimos, Tanque Castro fue claro al analizar el momento de Tomás Rodríguez: aunque reconoció que es un jugador con condiciones, sacrificio y gran despliegue físico, también advirtió que en un club como Saprissa eso no alcanza si el delantero no convierte con regularidad.

Hernán Medford en Saprissa

“Tomás es un crack, sí, juega muy bien. El derroche físico que hace, va a los espacios, jala marca, sacrifica, ayuda… pero si usted no hace un gol domingo a domingo, no se gradúa con la afición de Saprissa. Ayer le queda una y le dije a Kevin: ‘Mae, si Tomás no hace esa, se hace grande el fallo al final del partido‘”; compartió Alejandro “Tanque” Castro.

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Para el exfutbolista, la molestia nace precisamente de esa exigencia, ya que un “9” extranjero está llamado a marcar diferencia en las jugadas decisivas, como la ocasión clara que tuvo ante Briceño y no logró concretar, una acción que terminó aumentando las dudas y el reclamo de la afición.

Tomás Rodríguez en Saprissa

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“Le queda un mano a mano contra Briceño y con todo el respeto no parecía un 9 definiendo, parecía un central. Quiso meter un puntazo rarísimo. Buena intervención de Briceño, pero en esa el mismo Ariel le mete un globito o se quita al arquero. El 9 de Saprissa, importado, esas tiene que sellarlas con gol y punto. Por eso es que hay molestia”, finalizó.

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Tanque Castro como jugador del Saprissa

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