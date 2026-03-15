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Rumbo a Europa: Erick Lonnis lanza un veredicto sobre el futuro de Gerald Taylor lejos de Costa Rica

El directivo del Deportivo Saprissa se refirió al futuro internacional de uno de los futbolistas que ya ha despertado interés de equipos del exterior.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Lonnis confía en el potencial de Taylor.
© Saprissa.Lonnis confía en el potencial de Taylor.

En 2025, Erick Lonnis anunció una “operación blindaje” que el Deportivo Saprissa puso en marcha para asegurar el futuro de varias de sus jóvenes figuras, futbolistas que ya habían empezado a despertar el interés de clubes del exterior.

Entre esos nombres aparecía Gerald Taylor, defensor de 24 años que, según confirmó el propio dirigente morado, ha sido seguido de cerca por equipos de Alemania, Inglaterra y la MLS.

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Destino internacional para Gerald Taylor

Con la reciente convocatoria del ex Hearts of Midlothian al microciclo de la Selección de Costa Rica que comandará el flamante técnico Fernando “Bocha” Batista, Lonnis no dejó pasar la oportunidad de reforzar su postura sobre el potencial del limonense.

Lo de Gerald Taylor, creo que está en camino a ser un jugador de corte internacional, estoy seguro”, sentenció el ex arquero y actual directivo del Monstruo, convencido de que Taylor cuenta con las condiciones necesarias para consolidarse como legionario en el corto plazo.

Lonnis insiste con el potencial de Gerald Taylor (Saprissa).

Lonnis insiste con el potencial de Gerald Taylor (Saprissa).

En esa misma línea, Lonnis también aprovechó para destacar a los otros futbolistas del plantel morado que fueron llamados al microciclo de La Sele: Jefferson Brenes, Pablo Arboine, Orlando Sinclair y Abraham Madriz.

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¿Cuánto pide Saprissa por Gerald Taylor?

Si bien el valor de mercado del oriundo de Limón está estimado en 275 mil euros según el portal Transfermarkt, la dirigencia morada ya dejó claro que su cotización real es bastante más alta.

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El propio Lonnis confirmó que Saprissa decidió fijar el precio del defensor en 600 mil euros. En caso de que alguno de los equipos que han mostrado interés durante el último tiempo formalice una propuesta, Gerald Taylor podría convertirse en una venta importante para el equipo tibaseño.

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En síntesis

Gerald Taylor forma parte de la “operación blindaje” que Saprissa lanzó en 2025 para proteger a sus jóvenes talentos del interés de clubes del exterior.

-El defensor ha despertado interés de equipos de Alemania, Inglaterra y la MLS, según confirmó Erick Lonnis.

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-Aunque Transfermarkt lo valora en 275 mil euros, Saprissa fijó su precio en 600 mil euros ante una posible transferencia.

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