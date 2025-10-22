Pastor evangelista, asesor de George W. Bush y empresario millonario: quién es y cómo construyó su fortuna Alan Kelso, el reemplazante de Juan Carlos Rojas en Saprissa

Deportivo Saprissa atraviesa momentos de gran agitación tras el anuncio de Juan Carlos Rojas sobre su salida de la presidencia del club. Su decisión incluyó la venta completa de sus acciones en Horizonte Morado S.A., empresa dueña del equipo tibaseño.

El empresario Alan Kelso, reconocido inversionista costarricense con una sólida trayectoria en los ámbitos empresarial y deportivo, confirmó al medio ElMundo.CR que mantiene conversaciones para regresar a Horizonte Morado S.A., la sociedad que posee la mayoría de acciones del Deportivo Saprissa.

¿Quién es Alan Kelso, el reemplazante de Juan Carlos Rojas en Saprissa?

Alan Kelso es un reconocido empresario, ministro cristiano y conferencista con más de cuatro décadas de experiencia en los ámbitos empresarial y de liderazgo espiritual.

En su carrera, ha combinado su labor en el mundo de los negocios con un fuerte compromiso con su fe, desempeñándose también como autor y evangelista.

Graduado en la Southeastern University de Lakeland, Florida, donde obtuvo un título en estudios ministeriales y educación, Kelso ha liderado múltiples proyectos de impacto en radio, televisión y producción digital.

Alan Kelso, inversionista costarricense con reconocida trayectoria en el ámbito empresarial y deportivo

¿Qué le aportaría Alan Kelso al Saprissa?

El posible regreso de Alan Kelso a Horizonte Morado S.A. podría aportar una combinación de experiencia empresarial, visión estratégica y estabilidad financiera al Deportivo Saprissa

Su perfil, marcado por el liderazgo en proyectos internacionales y su capacidad para generar alianzas, encajaría en el proceso de reestructuración que vive el club tras la salida de Juan Carlos Rojas.

Además, su participación podría significar un respaldo clave en términos de inversión y proyección internacional. Gracias a su red de contactos y su historial en el mundo de los negocios y el deporte, Kelso podría contribuir a reforzar la presencia del Saprissa fuera de Costa Rica.

Estadio Ricardo Saprissa Aymá

¿Cómo construyó su fortuna Alan Kelso?

Alan Kelso ha forjado su fortuna a lo largo de varias décadas, combinando su visión empresarial con proyectos en medios, tecnología e iniciativas de fe. Su capacidad para innovar y diversificar negocios le permitió consolidarse como un referente tanto en el ámbito corporativo como en el ministerial.

Ministerio de medios (radio y televisión)

Durante los primeros años de su carrera, Alan Kelso comenzó a cimentar su éxito económico en el ámbito de los medios de comunicación cristianos, al producir un programa de radio diario que alcanzó más de un millón de oyentes

Su talento para combinar contenido espiritual con entretenimiento familiar le permitió posicionarse rápidamente y abrir nuevas oportunidades de negocio. osteriormente, expandió su visión adquiriendo una licencia de televisión independiente, con la que fundó una estación que transmitía las 24 horas.

Con el tiempo, Kelso consolidó una compañía de producción digital de video que fue reconocida por Sony Broadcast of America como una de las instalaciones más destacadas de su tipo. En 1988, la revista Billboard destacó su estudio en Fort Wayne (Indiana) por su tecnología avanzada en animación y efectos 3D, desarrollada junto a su socio Mac McAllister.

Empresas tecnológicas y de internet

En su faceta como empresario tecnológico, Alan Kelso incursionó con éxito en el mundo del software y de internet, fundando una compañía internacional en este sector. Además, impulsó un proveedor nacional de acceso telefónico a internet —en la época del “dial-up ISP”— y exploró nuevos modelos de comercio digital interactivo

Aunque no se conocen públicamente los detalles financieros de estos proyectos, este tipo de emprendimientos suelen generar ingresos significativos mediante suscripciones, licencias y servicios digitales, lo que habría fortalecido aún más la posición económica de Kelso.

Activismo, alianzas y ministerio comercializado

En la etapa más reciente de su trayectoria, Alan Kelso combinó su visión empresarial con un fuerte enfoque en el activismo y el liderazgo cristiano. Según su biografía, participó en comisiones presidenciales durante el mandato de George W. Bush, colaborando con líderes del sector privado para integrar principios cristianos en el mundo de los negocios

Su experiencia personal también marcó un punto de inflexión, ya que en su libro relata haber enfrentado amenazas de un importante sindicato del crimen en los años 80, situación que lo llevó a replantear su vida y sus prioridades.

