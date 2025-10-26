Mariano Torres y Vladimir Quesada conmueven a todo Saprissa al hablar sobre la vuelta de Ricardo Blanco: “No quiero regar lágrimas”

Después de más de dos años de ausencia, Ricardo Blanco volvió oficialmente a las canchas en la victoria 2-1 del Deportivo Saprissa ante Puntarenas, marcando un momento profundamente emotivo para el club y sus aficionados. El lateral derecho, de 36 años, no jugaba un partido oficial desde la Gran Final del Clausura 2023, cuando el “Monstruo” se coronó campeón ante Alajuelense con un global de 3-2.

Su regreso fue celebrado por todo el entorno morado, y las palabras de Mariano Torres y Vladimir Quesada reflejaron la emoción que generó verlo nuevamente con la camiseta saprissista. Ambos destacaron la lucha, perseverancia y fortaleza de Blanco, quien superó un largo y complicado proceso de recuperación.

Mariano Torres se expresó sobre la vuelta de Ricardo Blanco

Mariano Torres no ocultó su emoción al referirse al regreso de Ricardo Blanco, quien estuvo más de dos años sin poder jugar. Con palabras cargadas de sentimiento, el referente morado destacó la fortaleza y perseverancia de su compañero

“El regreso de Ricardo, recién lo dije, me emociona mucho porque dos años y unos meses sin poder jugar… ya estaba más afuera que adentro. Y hoy verlo cambiarse, que se le caigan las lágrimas, que pueda entrar en un partido y que lo haga de buena manera, porque después de dos años, estar en las condiciones en las que está es un ejemplo para todos“, comentó Torres.

Ricardo Blanco volvió a jugar con Saprissa.

“Sí, claro (que es un factor emocional a favor del grupo su regreso). Obviamente que sí, porque es un ejemplo de profesional. De tener disciplina. No es para cualquiera lo que hizo él. A todos nos emociona y nos da un gran ejemplo que a veces no valoramos el poder entrar cuando él estuvo dos años sin poder hacerlo. Las pequeñas cosas las dejamos de lado, no es que las olvidamos, y muchas veces son las más importantes”, aseveró el argentino.

Y concluyó, en diálogo con Teletica Radio: “Sabíamos lo que le costó, la cantidad de operaciones que tuvo, pero siempre estuvimos ahí para apoyarlo, para que siga insistiendo, luchando, y nunca bajó los brazos“.

¿Qué dijo Vladimir Quesada sobre el regreso de Ricardo Blanco?

Visiblemente conmovido, Vladimir Quesada habló con el corazón al referirse al retorno de Ricardo Blanco, resaltando el enorme valor humano detrás de su recuperación. El técnico de Saprissa reconoció que le costaba contener las lágrimas al recordar el largo proceso que vivió el jugador.

“Voy a tratar de ser corto, porque si me paso me va a ganar el sentimiento, y no quiero aquí empezar a regar lágrimas. Ricardo es un ejemplo de vida para todos nosotros, no solo de fútbol”, compartió el timonel.

Vladimir Quesada – Saprissa

“Lo que ha pasado Ricardo, yo creo que difícilmente pueda haber casos como el suyo a nivel internacional. Solo queda bendecir al Eterno y darle las gracias por la vida de Ricardo, que es un ejemplo para todos nosotros“, finalizó Quesada.