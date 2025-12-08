Es tendencia:
Jafet Soto recibe el primer no: Herediano lo quería como nuevo técnico, pero sus declaraciones lo alejan del club

Jafet Soto quiere encontrar a su reemplazante, pero recibió el primer no de cara al armado de Herediano del 2026.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Jafet Soto recibe una respuesta inesperada.
© Foto: La NaciónJafet Soto recibe una respuesta inesperada.

El Club Sport Herediano inició oficialmente la búsqueda de su nuevo director técnico luego de que Jafet Soto confirmara que no continuará en el banquillo para el 2026. La dirigencia florense ya maneja una lista de candidatos, entre ellos nombres de peso como José Giacone, Hernán Torres y Marco Antonio “Fantasma” Figueroa.

Sin embargo, en las últimas horas surgió un nombre inesperado: Saturnino Cardozo, actual entrenador del Municipal Liberia y pieza clave en el sorpresivo acceso del equipo pampero a la liguilla del Apertura 2025.

El rumor tomó fuerza rápidamente, pero el propio paraguayo se encargó de enfriar las versiones y de paso darle a Jafet Soto y al Herediano su primer “no” público en esta carrera por hallar al próximo timonel.

¿Qué dijo Saturnino Cardozo sobre dejar Liberia?

Consultado sobre su futuro y la posibilidad de dejar Liberia para asumir un reto mayor, Cardozo respondió: “Prefiero tocar más lo futbolístico que estamos viviendo en Liberia con todo. Uno cuando tiene un compromiso uno disfruta al máximo, uno trata de transmitir todas sus ideas, vivir el momento que estamos viviendo es espectacular y aún falta”.

Y agregó: “A mí me gusta estar donde soy feliz y donde me levanto con ganas de trabajar y pasar tiempo con mis jugadores, veremos qué sucede, primero estoy metido en la liguilla”.

¿Qué significa esto para Herediano?

Aunque no cerró del todo la puerta, Cardozo dejó claro que su prioridad es Liberia, que vive una campaña histórica y está centrado en la pelea de la liguilla.

En el Team, su nombre era visto con interés por su estilo ofensivo, liderazgo y su capacidad para potenciar planteles modestos; sin embargo, sus declaraciones lo alejan del banquillo rojiamarillo, al menos por ahora.

