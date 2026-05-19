Esta es la decisión que tomarían en Saprissa con el delantero panameño, quien ya está recuperado de su grave lesión.

Deportivo Saprissa cerró el semestre proclamándose como nuevo monarca del Torneo de Copa y subcampeón del Clausura 2026, clasificando, además, a la próxima Copa Centroamericana gracias a su posición en la tabla acumulada.

Un final amargo teniendo en cuenta que el gran objetivo era alzar la 41. Sin embargo, Club Sport Herediano fue justo campeón nacional. Y ahora le llegó el turno de rearmarse al equipo morado, que mejoró con la llegada de Hernán Medford y lo mantendrá en el banquillo para la segunda mitad del año.

Una de las primeras decisiones a tomar para el “Pelícano” junto a Erick Lonnis, líder del comité deportivo, es definir el futuro del delantero panameño Newton Williams, cuyo contrato con la institución vence este mes al igual que el de Mariano Torres, Ariel Rodríguez, Ricardo Blanco, Marvin Loría y Deyver Vega.

La postura unánime en Saprissa con Newton Williams

De acuerdo a la información publicada por el periodista Esteban Valverde en el periódico La Nación, en Saprissa quieren seguir contando con los servicios de Williams. “La dirigencia y el cuerpo técnico le tienen fe”, aseguró.

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Por lo que habría consenso para darle una chance al potente ariete de 25 años y 1,91 metros. En su caso, demostró condiciones durante los 15 minutos que jugó el pasado 29 de julio, anotando incluso un gol en la victoria 2-0 sobre Cartaginés por la primera fecha de la Copa Centroamericana.

Lastimosamente, sufrió una grave lesión: una ruptura completa de los ligamentos cruzados y de ambos meniscos que lo obligó a realizarse una artroscopia en su rodilla derecha y lo tuvo alejado de las canchas hasta el 4 de marzo, cuando volvió a entrenar con la “S” tras culminar su recuperación.

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“Si ustedes lo ven entrenando, dicen: ‘Hay que dejarlo’. Ese problema es un problema jodido que no todos tienen, pero le vamos a buscar una solución”, manifestó Erick Lonnis días atrás en diálogo con LN, dejando entrever su deseo de mantenerlo en el club.

El gran inconveniente al que hace mención Lonnis es el cupo de extranjeros. En este momento, las cinco plazas las ocupan Mariano Torres, Luis Paradela, Bancy Hernández y los compatriotas de Williams, Fidel Escobar y Tomás Rodríguez. Por lo que uno debería salir para que el oriundo de Bocas del Toro sea parte del plantel.

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Datos clave

Hernán Medford y la directiva de Saprissa coinciden en renovar a Newton Williams, ya que le tienen plena fe al delantero.

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Tras sufrir una grave ruptura de ligamentos en julio de 2025, el potente atacante panameño de 25 años ya entrena al 100% y está listo para tener su revancha.

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