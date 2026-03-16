“Quiero competir”: Cristopher Núñez le marca la cancha a Fernando Batista antes de su debut en La Sele

Cristopher Núñez no quiere volver a quedar en segundo plano dentro de la Selección de Costa Rica. El mediocampista de Club Sport Cartaginés inició el nuevo proceso rumbo al Mundial 2030 con una postura clara y un mensaje directo para el nuevo entrenador de la Tricolor, Fernando Batista.

El volante dejó en claro que llega a este ciclo con una sola idea en la cabeza: competir por un puesto y consolidarse definitivamente en el equipo nacional. Su idea es ser una pieza fundamental en este nuevo ciclo en La Sele.

El futbolista brumoso fue convocado para el microciclo que la Selección realizará en Turquía, donde Costa Rica disputará dos partidos amistosos frente a Jordania e Irán. Para Núñez, esta convocatoria representa una oportunidad importante para demostrar que puede convertirse en una pieza fija dentro del mediocampo de la Tricolor.

El mensaje de Cristopher Núñez al Bocha Batista

“Me he puesto la meta de consolidarme en la Selección Nacional. Quiero trabajar fuerte. Esta es una oportunidad para mostrarse y hay que hacerlo”, explicó el jugador, consciente de que este nuevo proceso puede marcar un punto de inflexión en su carrera internacional.

“Me he puesto a pensar en eso. Cuando jugaba en Grecia llamaban solo a jugadores del ámbito nacional y, cuando regresé a Costa Rica, convocaban más a futbolistas que estaban en el extranjero. Al final, el buen trabajo compensa y he venido trabajando humildemente para estar, y acá estamos”, afirmó el volante.}

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Con Cartaginés atravesando un gran momento en el campeonato nacional, Núñez llega a la Selección con confianza en su rendimiento y con una actitud abierta respecto a su rol en la cancha. El mediocampista aseguró que puede adaptarse a distintas posiciones en el mediocampo y que su prioridad es aportar al equipo sin importar el lugar que le asigne el técnico.

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“Quiero dar todo de mí. Puedo jugar de 8 o de 10; en Grecia jugué como volante mixto y conozco esas funciones. Siempre daré todo de mí. Quiero competir, y si uno viene a la Selección es para competir y ganarse un puesto”, sentenció el futbolista, dejando clara su ambición de cara a la nueva etapa que comienza bajo el mando de Fernando Batista.

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Datos Claves

Christopher Núñez aseguró que su objetivo en el nuevo proceso de la Selección de Costa Rica es consolidarse y competir por un puesto.

por un puesto. El mediocampista reconoció que en el ciclo anterior tuvo poco protagonismo pese a haber sido parte de las Copas Oro.

pese a haber sido parte de las Copas Oro. Núñez fue convocado al microciclo previo a los amistosos de Costa Rica ante Jordania e Irán en Turquía.