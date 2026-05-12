“Presentó una oferta”: Cristopher Núñez recibe el llamado desde Europa que puede sellar su salida del Cartaginés

Cristopher Núñez recibió una propuesta para regresar a Europa, pero analiza sus opciones tras la mala experiencia que vivió en su etapa anterior con el PAS Lamia.

Cuando abandonó el fútbol de Grecia para volver a vestir el uniforme de su amado Club Sport Cartaginés, Cristopher Núñez no escondió su deseo: además de aportar su talento al equipo brumoso, quería utilizar su segundo ciclo en la Liga Promérica como una vitrina para dar el salto de regreso al Viejo Continente. Hoy, el mediocampista se encuentra ante la oportunidad real de cumplir su objetivo.

Este martes, el periodista Kevin Jiménez confirmó que el número 10 blanquiazul tiene sobre la mesa una propuesta formal para retornar al fútbol helénico. Esta vez no sería con el PAS Lamia, club del que se fue tras sufrir incumplimientos económicos, sino con el Volos FC.

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“El Volos de Grecia presentó una oferta por Cristopher Núñez, el jugador tiene una cláusula de salida para Europa“, reveló en sus redes sociales el especialista en el mercado de fichajes.

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Cristopher Núñez no se precipita

A pesar de contar con el interés desde el otro lado del Atlántico, Jiménez aclaró que el volante ofensivo de 28 años está manejando la situación con prudencia y evalúa sus alternativas para volver a ser legionario. “El jugador aún no ha tomado una decisión, el mercado internacional apenas inicia y no descarta esperar más opciones“, explicó el comunicador.

La historia previa de Núñez en el país europeo podría condicionar su respuesta. Durante los cuatro años que militó en el PAS Lamia, logró consolidarse como una pieza importante y disputó 116 encuentros. Sin embargo, tras su salida confesó que los atrasos en los pagos de su salario eran frecuentes, un antecedente que lógicamente lo hace analizar con detenimiento cualquier oferta proveniente de esa misma liga.

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Cristopher Núñez evalúa con cuidado sus opciones de cara a la próxima temporada (Instagram).

¿La Vieja Metrópoli por el Viejo Continente?

Sin lugar a dudas, Núñez ha sido la gran figura en el esquema del técnico Amarini Villatoro para alcanzar las semifinales del Clausura 2026, aportando 5 goles y 1 asistencia en 18 partidos. En total, el oriundo de Cartago acumula 186 apariciones con el cuadro de la Vieja Metrópoli, con 25 tantos y 15 asistencias, aunque todavía sin lograr títulos.

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Mientras define si activa su cláusula para regresar a Europa o si aguarda por un destino distinto, el capitán brumoso trabaja bajo las órdenes del técnico Fernando Batista en el microciclo de la Selección de Costa Rica, con la mira puesta en los amistosos internacionales ante Inglaterra y Colombia.

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En síntesis