Alivio para Bocha Batista: confirman que futbolista de La Sele no sufrió la lesión grave que se creía

El inicio del ciclo de Fernando Batista al frente de la Selección de Costa Rica venía acompañado de una preocupación creciente por las lesiones, pero en las últimas horas apareció una noticia que trae alivio en La Sele.

Una de los citados que fue bajado por un problema en su rodilla, no sufrió la lesión grave que se temía. En medio de una convocatoria marcada por bajas sensibles, el volante se convierte ahora en una esperanza real tanto la Sele como para su equipo.

Batista había armado su primera lista con la intención de comenzar a imponer su idea, pero el panorama se le fue complicando con el correr de los días. Las lesiones de Santiago Van der Putten y Anthony Contreras, ambas con ruptura de ligamentos, sacudieron el armado inicial y obligaron al cuerpo técnico a replantear alternativas.

¿Cuál es el futbolista de la Sele que no sufrió la lesión grave que se creía?

En ese contexto, la situación de Cristopher Núñez generó máxima alarma, porque todo indicaba que Costa Rica podía perder a otro jugador importante en una zona del campo donde no sobran variantes con experiencia y liderazgo.

El susto se instaló el fin de semana cuando el capitán del Cartaginés tuvo que abandonar el partido ante Pérez Zeledón en condición de visitante. La imagen fue clara: Núñez no pudo continuar, visiblemente afectado en su rodilla, y de inmediato se encendieron las alertas. En el entorno brumoso y también en la interna de la Selección, el temor era concreto: otra posible lesión ligamentaria que lo marginara por varios meses.

Cristopher Núñez estará poco tiempo sin jugar.

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Sin embargo, con el paso de las horas la situación empezó a aclararse y este martes llegó la confirmación de Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, con LaTeja: “Cristopher está recuperándose, la lesión no es tan grave como pensamos al inicio y vamos a ver si puede estar en el partido contra Sporting, pero contra Heredia sí podrá estar con nosotros”.

Si bien Vargas no detalló el diagnóstico exacto, sí dejó en claro que la evolución es positiva y que el jugador podría regresar en un plazo relativamente corto. Incluso fue más específico al señalar que el duelo ante Sporting luce complicado para su reaparición, pero que el compromiso frente a Herediano aparece como un objetivo concreto.

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Para Batista, la noticia llega en el momento justo. Con una lista golpeada y la necesidad de empezar a construir una base sólida, recuperar a un futbolista de la experiencia y el peso de Cristopher Núñez es clave. No solo por lo que aporta dentro del campo, sino también por su rol como líder, algo que el técnico argentino valora en este tipo de procesos.

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Datos Claves

Cristopher Núñez descartó una lesión de rodilla grave según confirmó el presidente de Cartaginés.

descartó una lesión de rodilla grave según confirmó el presidente de Cartaginés. Las bajas por ruptura de ligamentos incluyen a Santiago Van der Putten y Anthony Contreras .

y . El técnico Fernando Batista recuperará al volante para el partido ante el club Herediano.