El Deportivo Saprissa no pudo ganar la final de Segunda Fase contra Herediano y nuevamente se quedó en las puertas de conseguir la tan ansiada 41. Ya son dos años sin títulos para el Monstruo Morado, una racha a la que no está acostumbrado.

Herediano logró revertir la serie tras el 2-0 en la vuelta y el global quedó en su favor por 3-2 en total. Con este marcador, el Saprissa cayó por segunda ocasión consecutiva en la final. En el Apertura 2025 fue derrotado por Alajuelense en la misma instancia.

Una vez consumada la derrota, Erick Lonnis fue uno de los que salió a hablar en representación de los morados. El encargado del Comité Deportivo, quien justamente tiene que tomar decisiones en el equipo, comentó lo que pasará a partir de mañana.

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Saprissa analizará la planilla tras perder la final

“Competimos mejor que el año pasado, vamos a trabajar para hacerlo mejor el próximo. A partir de mañana ya haremos un análisis de la planilla“, confesó Lonnis en diálogo con FUTV en el Carlos Alvarado.

Con esta afirmación, los jugadores de Saprissa que finalizan su contrato serán los primeros que analizará la institución. Si bien el club ya trabajó en la renovación de algunos protagonistas, hay otros que podría marcharse como agente libre, como es el caso de Marvin Loría.

Hay otros nombres que aún tienen contrato vigente con Saprissa, pero no han estado a la altura de las circunstancias. Por este motivo, se revisará la situación de los futbolistas que no son del agrado de Hernán Medford, quien seguirá al menos hasta diciembre.

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Con la competencia terminada, Saprissa primero revisará la planilla y luego saldrá al mercado de fichajes dependiendo de lo que necesita el entrenador para rearmar la planilla que competirá en el Apertura 2026.

En resumen

Erick Lonnis anunció que Saprissa analizará la planilla a partir de mañana lunes.

anunció que Saprissa analizará la planilla a partir de mañana lunes. El entrenador Hernán Medford continuará al mando del Deportivo Saprissa al menos hasta diciembre.

continuará al mando del Deportivo Saprissa al menos hasta diciembre. El club Saprissa perdió la final contra Herediano por un marcador global de 3-2.