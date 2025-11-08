Alarma en Fedefútbol: una potencia de la Concacaf amenaza con robarse a una joya del Saprissa que ilusiona a La Sele

El Deportivo Saprissa tiene entre sus filas a una de las mayores promesas del fútbol costarricense: Dax Palmer, un mediocampista creativo de 18 años y 1,91 metros de altura que se perfila como uno de los volantes más técnicos y completos que ha producido la cantera morada en los últimos tiempos.

Sin embargo, el joven que deslumbró bajo la dirección de Randall Azofeifa en la Selección Juvenil que conquistó el oro en los Juegos Centroamericanos no nació en Costa Rica, sino en Florida, Estados Unidos. Y ese detalle preocupa a la Fedefútbol, ya que lo vuelve elegible para representar a la selección estadounidense.

Palmer “sigue en la órbita de EE.UU.”

Este domingo, el periodista Tomás Fonseca volvió a llamar la atención sobre el caso en las redes sociales: “El juvenil de 18 años del Deportivo Saprissa, pese a ser parte de diversas selecciones menores de Costa Rica, al haber nacido en Miami, Florida, sigue en la órbita de Estados Unidos, ya que podría en el futuro integrar la Mayor según reglamentación FIFA”.

Y no es casualidad. A pesar de no haber sumado minutos en lo que va de la temporada con el primer equipo del Saprissa, Palmer fue una de las grandes figuras de la Costa Rica Sub-21 que conquistó el oro regional, mostrando un despliegue técnico sorprendente.

Dax Palmer está en la mira de Estados Unidos (Saprissa).

El propio Randall Azofeifa lo elogió con palabras contundentes: “Para mí Dax es un 10 o un 8, lo puede hacer perfectamente. Tiene una zancada gigante, gran técnica, remate buenísimo y un timing perfecto para defender y llegar al área”, destacó el entrenador, describiendo a su dirigido como un volante moderno muy completo.

¿Operación blindaje?

Por ahora, el joven mediocampista no ha debutado con la Selección Mayor de Costa Rica, por lo que todavía es elegible para jugar con Estados Unidos según las normas de la FIFA.

Ante esta situación, es Miguel ‘Piojo’ Herrera quien deberá decidir si convoca a Dax Palmer a la Selección Mayor para blindarlo ante un eventual llamado desde el norte del continente.

Por otro lado, aunque su talento es indiscutible, el espigado juvenil de 18 años no ha tenido minutos esta temporada bajo la dirección de Vladimir Quesada en Saprissa, un factor que podría retrasar su estreno con la Tricolor.