Entre Washington Ortega, Mariano Torres y Johan Venegas: Unafut define al mejor jugador del Apertura 2025

Aunque al Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica todavía le resta su parte más determinante, la fase final, la UNAFUT decidió adelantar el debate entre los fanáticos del fútbol costarricense: ¿quién está siendo el mejor jugador de la temporada?

A través de sus canales oficiales en redes sociales, el ente organizador lanzó la pregunta: “¿Cuál ha sido el mejor jugador del torneo hasta ahora?”, acompañada de una lista con 18 candidatos que reflejan el rendimiento de las principales figuras del campeonato.

El mejor jugador del Apertura es un manudo

Entre los postulados destacaron tres nombres de Liga Deportiva Alajuelense, actual líder del certamen: el arquero Washington Ortega y los extremos Kenyel Michel y Anthony Hernández. Del lado del eterno rival, el Deportivo Saprissa, aparecieron Mariano Torres y Orlando Sinclair, mientras que el Club Sport Cartaginés estuvo representado por Johan Venegas, Diego Mesén y Kevyn Briceño. Por su parte, Herediano sumó a Elías Aguilar y Allan Cruz.

Los restantes nominados provinieron de varios clubes: Jonathan McDonald (San Carlos), Andrey Mora (Puntarenas), Eduardo Pastrana (Pérez Zeledón), Rodiney Leal (Guadalupe), Erick “Cubo” Torres (Sporting FC), Randy Ramírez (Liberia), Joao Maleck (Guadalupe) y Manuel Morán (Pérez Zeledón).

Mariano Torres apareció entre los candidatos al mejor jugador del torneo (Facebook).

La encuesta de la Unafut no tardó en acumular más de 50 comentarios en Facebook, donde entre las opinoines de los aficionados hubo un nombre que se impuso con claridad: el de Washington Ortega, arquero uruguayo de la Liga y una de las figuras más determinantes del Apertura.

El reconocimiento no vino solo de los manudos. En los comentarios abundaron mensajes de hinchas de otros equipos, incluyendo morados, que reconocieron el nivel del portero charrúa de 31 años: “Soy morado, pero el mejor jugador del campeonato es Washington Ortega”, escribió un aficionado. “Sin ningún tipo de discusión, Washington Ortega”, agregó otro. “WASHIGNTON, así en mayúscula”, publicó un tercero.

Washington Ortega es una garantía bajo los tres palos (LDA).

Otras figuras que recibieron varias menciones, aunque sin alcanzar la popularidad del arquero rojinegro, fueron Anthony Hernández, Joao Maleck (actual goleador del torneo) y Mariano Torres, capitán del Saprissa.

Los números de la muralla rojinegra

El rendimiento de Washington Ortega respalda la percepción general. En lo que va del Apertura 2025, el guardameta ha disputado los 14 partidos de la Liga dirigida por Óscar “Machillo” Ramírez, recibiendo solo 9 goles y logrando 7 vallas invictas.